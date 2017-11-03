《時尚出輯─Bvlgari vs. 泰勒絲》

2017-11-03

記者王瀅娟／台北報導

泰勒絲（Taylor Swift）睽違3年再出新單曲「What You Made Me Do」，MV一開始便是泰勒絲名譽的墓碑，殭屍猛然跳出開始挖屍體，然而隨著穿上大紅衣裳的泰勒絲坐在高高在上的王座上唱到「但我在最後一刻變得更聰明、更努力／親愛的，我總是能死而復生。（But I got smarter, I got harder in the nick of time/ Honey, I rose up from the dead, I do it all the time）」揭曉這首歌代表她將過去名譽拋棄，新的泰勒絲誕生。

重生之蛇

泰勒絲在發表前夕，突然把個人社群網站上的紀錄都消除，然後在社群網站發布三支關於蛇的影片，吊足人胃口。蛇必須蛻去舊皮，才能長成更好更大的存在，象徵重獲新生。人紅是非多，泰勒絲自出道以來風波不斷，她總是寫歌回應，這首歌被推測是寫最近與肯伊．威斯特（Kanye West）、凱蒂．佩芮（Katy Parry）與廣大網民黑特們（Haters）間來回爭執嘴砲，而事實證明所有的風風雨雨只會令她更堅強。

而說到蛇形珠寶，有什麼比Bvlgari的Serpenti更具代表性呢？泰勒絲果然選用了Bvlgari的Serpenti系列頂級珠寶項鍊與手鐲，搭配出自己的天后氣勢。

圖片提供／Bvlgari