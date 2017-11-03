《時尚音樂─Versus×Zayn 夢想成真》

2017-11-03

記者王瀅娟／台北報導

與穿著風格鮮明的歌手合作聯名系列是時尚與歌手合作的方式之一，Versus今年便邀請贊恩．馬利克（ZaynMalik）合作推出Zayn×Versus聯名系列。Zayn原為英國當紅男子偶像團體一世代成員，2015年單飛後依然保持高人氣。一臉鬍渣、經常一身黑色酷炫行頭的贊恩個人穿搭風格鮮明，吸引新世代追隨，Versus藝術總監Donatella Versace正是借重於此，「看見這個系列就如同看見贊恩本人。他的態度、活力和獨特個性貫徹整個系列。我對我們共同創作的作品感到自豪。整個系列將我對當今新世代的熱愛展現出來。」

兩人密切合作，擷取彼此的時尚風格，設計出結合街頭格調、運動與功能性於一身的男女裝系列，贊恩穿搭的重點：外套，是此系列的重點，加上手工縫製Versus徽章與代表雙方合作的「Z×V」字母，其他單品如女裝背心、運動褲、短裙與男裝衣袖也都有Z×V裝飾，搭配合身褲，伴隨潮流人士往返街頭與健身房。女裝緊身牛仔褲與環保皮褲兩側以綁帶點綴，顯示出對細節的注重。

此系列對贊恩來說可說是美夢成真，「當我還只是個在英國布拉福長大，穿著翻版Versace的小伙子時，從未想過有一天會設計屬於我的個人系列。非常感謝Donatella Versace邀請我參與這個最酷的工作。 」

圖片提供／Versus