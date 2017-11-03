《時尚音樂─獨立音樂 獨立風格，AllSaints》

2017-11-03

記者王瀅娟／台北報導

東倫敦時尚品牌AllSaints自去年開始推出洛杉磯音樂計畫（LA Sessions），每個月最後一個週五邀請與品牌形象相符的歌手至洛杉磯旗艦店內開唱，已邀請了英國獨立女歌手Harlea、冰島藍調搖滾樂團Kaleo、流行電子樂團體Friendship、葛萊美獎提名創作女歌手Skylar Grey、重量級的Imagine Dragon謎幻樂團與Beer。

AllSaints表示，品牌長期關注人文、藝術，音樂一直是品牌精神重要的一環，此計畫雖由美國分公司提出，但邀請對象不限美國音樂人，而是聚焦引介新的曲風、這2年表現不錯的樂團與歌手，為這些具開創性的音樂人才提供現場表演的專屬空間。受邀表演的音樂人大部分是明日之星，如最新合作對象Madison Beer年是年僅18歲的創作歌手，發跡於Youtube，但也有像謎幻樂團這樣已具知名度的獨立樂團，然而大多是非主流、但在特定音樂領域是佼佼者，有自己的想法的歌手。透過這樣的合作，AllSaints彰顯了「個性、態度、創造力」的品牌DNA，恰如創意總監Wil Beedle的設計理念，並非要顧客穿上品牌風格，而是用AllSaints穿出自己的風格。

圖片提供／All Saints