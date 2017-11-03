《2017秋冬9大超模─Selah Marley +Lottie Moss 》

2017-11-03

記者方惠宗／台北報導

除了美國女星Jaimie Alexander與英國模特兒與歌手Staz Linde，Rag & Bone 2017秋冬形象廣告邀來英國超模Kate Moss的妹妹、Lottie Moss，以及美國R&B天后Lauryn Hill的女兒Selah Marley等兩位「95後」的年輕女孩參與拍攝，此系列影像由Glen Luchford掌鏡，是品牌於今年紐約時裝週所發表的2017秋冬系列相片集的延伸，當中風格各異人物的拍攝以超大尺寸拍立得相機以及膠捲底片進行拍攝，並再以拼貼的方式呈現。人物的挑選則來自於其對Rag & Bone品牌歷程的參與，或是品牌的靈感來源。

Rag & Bone創辦人、執行長兼創意總監的Marcus Wainwright表示：「這是一項為了感謝那些曾給予我們啟發的人們，讓他們各自透過Rag & Bone的服裝展現自我風格的計畫。我們並沒有給予任何指示，讓他們依照自己的方式來作出造型，而結果令人驚豓。此種合作一向是rag & bone品牌獨有的模式，讓人無法預料到會產生什麼樣的成果，但每當我們與這些出色的對象合作時，往往都能呈現超乎我們預期的效果。」

Selah Marley

生日：1998年11月12日（19歲）

國籍：美國

Lottie Moss

生日：1998年1月9日

（19歲）

國籍：英國

身高：168cm

圖片提供／Rag & Bone