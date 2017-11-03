《2017秋冬9大超模─真我Vittoria Ceretti》

2017-11-03

記者方惠宗／台北報導

Versace 2017秋冬形象廣告由藝術總監Donatella Versace女士構思、美國攝影師Bruce Weber掌鏡之下上演「團結與希望」。一排新生代超模如Gigi Hadid、Mica Arganaraz、Taylor Hill及Vittoria Ceretti，以奪目造型宣揚平等（Equality）、堅毅（Strength）及愛（Love）等訊息。Bruce Weber擅長以鏡頭捕捉模特兒真性情，這次亦充分展現這批模特兒勇於表達自我、積極的態度與別樹一幟的風格，將Versace本質發揮得淋漓盡致。當中僅19歲的義大利模特兒Vittoria Ceretti更是近來受時尚界矚目的焦點，儘管IG人氣不是她的重點，依然以其獨有魅力在秀場與廣告表現上與Kendall Jenner、Gigi Hadid等天之驕女平起平坐，而她與前女友、21歲美國模特兒Natalie Westling的「女女戀」更曾被封為「史上最美蕾絲」，成為重點話題人物。

Vittoria Ceretti

生日：1998年6月7日（19歲）

國籍：義大利

身高：178cm

三圍：30-23-35

圖片提供／Versace