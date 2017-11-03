《2017秋冬9大超模─超級閨蜜Gigi Hadid + Kendall Jenner 》

2017-11-03

記者方惠宗／台北報導

Gigi Hadid與紐約名媛家族「卡戴珊」的Kendall Jenner這對超級閨蜜是當今最炙手可熱的超模，從兩人在Instagram的粉絲數各為3,620萬與8,410萬的條件而言，在這無界國度的人氣指數與影響力可說直沖天頂。基於這個角度，Fendi這季找兩人一起拍攝廣告可說針對品牌年輕化的進展使出大絕招。

這個由Fendi創意總監Karl Lagerfeld掌鏡拍攝的2017秋冬系列廣告「F en Folie (F就是狂愛)」可見到大小不一的巨大彩色「F」環狀標誌，這個誇大尺寸的圖案是Fendi的新商標。本季主色，藍色、駝色及醒目的紅色等一起在Gigi Hadid與Kendall Jenner強烈的肢體語言中傳遞設計精神，烘托服裝富有戲劇效果的幾何設計，而Fendi精緻工藝和圖形資產更是表露無遺。設計師運用柔美又當代的方式、以精湛工藝和各種華美材質取得絕佳美感。

Gigi Hadid

生日：1995年4月23日

（22歲）

國籍：美國

身高：178cm

三圍：34-25-35

Kendall Jenner

生日：1995年11月3日（21歲）

國籍：美國

身高：178cm

三圍：33-24-35

圖片提供／Fendi