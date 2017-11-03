《2017秋冬9大超模─人生逆轉勝Adwoa Aboah》

2017-11-03

記者方惠宗／台北報導

Dior創意總監Maria Grazia Chiuri邀請法國著名時尚攝影師Brigitte Lacombe為2017秋冬時裝系列廣告掌鏡，捕捉各種藍色調的情感與精神。8位模特兒之中可見品牌摯友Adwoa Aboah。這位帶有小男孩氣息，俐落平頭、古銅色肌膚上點綴雀斑、聲音沙啞沉穩的模特兒是時尚界「人生逆轉勝」的佳話，今年10月被英國《GQ》評選為2017年「Woman of the Year」（年度最佳女性），令她為弱勢族群發言的志業再被看見。

是的！我曾受毒癮與憂鬱所苦

Adwoa Aboah高中時誤入歧途、染上毒癮，幾年前又因憂鬱所困、企圖自殺，所幸救回，經歷戒毒與心理治療後重新站起。Dior品牌雜誌《Dior Magazine》最近一期專訪這位話題人物，她坦誠分享自己曾受毒癮所苦，以及這一路走來的心路歷程。特別的是，為了對抗她在青少年時期曾經歷的孤立感，Adwoa Aboah創立「Gurls Talk」（www.gurlstalk.com）分享平台以協助年輕女孩。

Adwoa Aboah解釋道：「女孩們必須知道也有其他人處於和她們一樣的困境，必須知道儘管她們所面對的問題是那麼痛苦，但是她們並不孤獨。Gurls Talk就像是溫柔擁抱她們的毛毯，是可以讓她們安心的空間。」她為弱勢族群發言，旨在消弭社會對受心理疾病與成癮問題困擾的人們的歧視，此舉亦聲援著由英國皇室最近為推動精神健康所發起的「Heads Together」運動。

這次以洋裝入鏡Dior廣告，Adwoa Aboah坦言這完全超乎自己的期待。她說：「我身高才174公分，比大部份時裝秀模特兒矮小。在模特兒圈，像我這種身高，長洋裝通常不會輪到我穿。我的情況是，『嘿，妳穿這套衣服吧！這和妳的小平頭很搭。』或是，我老是拿到具有都會風格的衣服。不過，Maria Grazia Chuiri不來這一套，她讓我穿上一件美麗洋裝，我覺得這才是我真正的模樣。」

Adwoa Aboah vs. Dior

勞工藍 新俏麗

Dior 2017秋冬時裝系列將工業時代象徵勞工階級的衣著顏色，與封建時代象徵皇族血脈的貴族藍色絲絨成對比，展現藍色調神秘、俏麗、自主的新符號和寓意。在這組形象廣告中，在8位新銳模特兒的堅定眼神下，將雙手隨興交叉或放進口袋，充滿自信態度，傳達秋冬時裝系列的女性魅力。她們詮釋了風情萬種的小羊皮貝雷帽與重新亮相的潮流J’Adior包款，Maria Grazia Chiuri欽點的第一位模特兒Ruth Bell、以粉色髮型展現俏皮風趣的澳洲華裔Fernanda Ly（利獻靈）佩戴太陽眼鏡展現率性，塑造出自主且強大的女性群體概念。各個模特兒有截然不同的風格，聚在一起展現毫無懼色、勇敢的Dior女性。

Adwoa Aboah

生日：1992年5月18日（25歲）

國籍：英國

身高：174cm

三圍：32-25-36

圖片提供／Dior