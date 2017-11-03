《2017秋冬9大超模─天之驕女Bella Hadid》

2017-11-03

記者方惠宗／台北報導

Bella Hadid先天的異國情調、性感身材與高冷氣場，與一樣擁有絕世條件的名模姊姊Gigi Hadid在現代傳播科技與社群媒體的推波助瀾，很快就被時尚炒紅、被世人所認識，光在社群媒體Instagram的粉絲數就高達1,530萬。

若從2014年與IMG模特兒公司簽約算起，Bella Hadid入行資歷尚淺，但論其快急竄起的原因，除了健康性感的魅力與不斷在IG分享私照的方式，Bella Hadid來自赫赫有名的以色列裔、巴勒斯坦地產商父親Mohamed Hadid與荷蘭名模母親Yolanda Foster的生世，以及其獲獎無數的加拿大音樂製作人繼父David Walter Foster與Yolanda Foster在美國實境電視劇「比佛利嬌妻」（The Real Housewives of Beverly Hills）登場的超高人氣，也可能是她比其他模特兒「少奮鬥好幾年」的原因。

Bella Hadid vs. Giuseppe Zanotti

美腿撩人的華麗與性感

在與義大利鞋王Giuseppe Zanotti攜手上演的2017秋冬系列廣告裡， Bella Hadid拍出一系列撩人的性感美照。

這是由義大利籍時尚攝影師Mario Sorrenti掌鏡，配合溫潤耀眼的寶石紅背景與全黑的幾何圖形場景，完美演繹出一種帶有現代主義的畫布風格。Bella Hadid已不止一次於Mario Sorrenti的鏡頭前顯現高冷姿態，而這一次，她穿上晚宴寶石高跟鞋、羽毛裝飾粉色絨面革高跟踝靴、高跟長靴與金色鏡面漆皮楔跟鞋等奢華鞋履，與Mario Sorrenti的快門交織出一場華麗性感的時尚冒險，再次以喚起情慾的吸引力演繹Giuseppe Zanotti的各種樣貌。

Bella Hadid vs. BVLGARI

玩轉嬉皮趣味的反差魅力

Bella Hadid是寶格麗（BVLGARI）本季配件系列品牌大使，由時尚廣告攝影鬼才Terry Richardson掌鏡拍攝一系列配件形象照及花絮影片。反叛、自然與直接是他的風格，其中不少作品都被奉為經典。此次，Bella Hadid在Terry Richardson的鏡頭捕捉下，展現前衛大膽的義式美學；色彩鮮明、充滿青春活力的氛圍，搭配Bella Hadid冶豔的表情，激盪出嬉皮趣味的反差魅力，演繹70年代女伶崇尚自由的狂熱、一種隨性自如的生活態度。

Bella Hadid

生日：1996年10月9日

國籍：美國

身高：174cm

三圍：34-24-32

圖片提供／BVLGARI、Giuseppe Zanotti、Versace、達志影像