小孩最懂小孩 玩偶設計師瘋創意

2017-11-03

〔記者凃盈如／台北報導〕消費也能做愛心！IKEA宜家家居每年都會透過各種活動募集資金，來幫助弱勢兒童與其家庭，自2014年起，IKEA開始向全球的兒童募集創意繪畫，將他們的作品製成填充玩具（SAGOSKATT系列）在全球販售，所得也成為捐贈的一部分。

今年SAGOSKATT系列步入第4屆，推出10款玩偶，每款都是小朋友揮灑的純真創意，包括沒有爪子與利牙的河馬鱷、長了獨角和彩虹翅膀的臘腸狗、笑咪咪的彩虹雲以及一隻名為「老虎」的獅子。台灣也有小朋友曾在2014年獲選，他所設計的老虎狗就是2015年全球販售的商品之一。宜家家居行銷總監程耀毅提到：「今年，除了IKEA基金會將持續捐款給世界各地需要幫助的兒童之外；在台灣，IKEA還會將兒童手繪系列SAGOSKATT的全數所得捐贈給台灣世界展望會，幫助台灣弱勢兒童有更美好的生活。」

今年IKEA從11月5日開始，在全台5店舉辦第4屆「小小設計家繪畫比賽」。12月中旬選出20件作品到國外參賽，最後全球將有5件雀屏中選的作品，會被製作成2018年的SAGOSKATT系列填充玩具，於全世界販售，讓孩子們透過自己的力量幫助全世界更多的兒童。活動自11月5至12月3日，報名詳情請至IKEA官網各分店頁面，或至各店客服櫃台洽詢。