英國+丹麥聯名 油布夾克重現經典

2017-11-03

〔記者方惠宗／台北報導〕迎冬季，以防風防水的油布夾克聞名全球的英國品牌Barbour與丹麥潮流街頭品牌Wood Wood合作，推出結合街頭元素與戶外機能的聯名系列，運用主要的海軍藍搭配桃紅、亮橘與萊姆綠等撞色細節，帶來招牌油布夾克、防水透氣風衣、T-Shirt等品項，創造街頭機能新浪潮。

丹麥品牌Wood Wood創立至今適逢15週年，將90年代街頭運動與塗鴉文化投射在服裝中，並融合音樂、藝術、精品時尚、青年文化與北歐特有極簡美學，打造出機能與潮流兼具的服飾，成為當代街頭服飾指標。2012年，Barbour首度與Wood Wood合作推出限量聯名款引發搶購熱潮，開啟兩品牌聯乘之旅，此為暌違5年的再度攜手。Barbour×Wood Wood聯名系列即日起於Barbour 「Bellavita」購物中心旗艦店，以及新光三越台北信義新天地A11館快閃店、高雄漢神巨蛋購物廣場快閃店販售；2家快閃店自即日起展店至今年11月30日。

Barbour同時推出Barbour Bedale原創復刻版，以絕版的「Dress Gordon Tartan」格紋內裡配上金色子母釦，完全在英國手工製作，重現80年代經典原型。