Coach金采耶誕 周湯豪想要ㄐㄧㄚˋ

〔記者林欣若／台北報導〕年底假期不斷，Coach推出Holiday系列，特地在信義區打造Holiday系列限定概念店，以繽紛的金屬色系營造歡愉的耶誕氣氛，周湯豪出席概念店開幕活動，他說自己今年耶誕節可能還在工作，最希望收到的耶誕禮物是「好好放假」。
周湯豪前陣子出席巴黎時裝週，親自搭配了20套造型，對自己的時尚品味非常有自信，他平常最喜歡穿Coach的外套，對Coach的客製化服務Coach Creatures也非常有興趣，他特地挑選一款Holiday系列的Metallic Dinky包款，與粉絲們分享如何在派對上搭配出個人特色，並選擇他最愛的橘色皮吊牌，在上頭壓印自己的名字「NICKTHEREAL」，體驗獨一無二的客製化服務。談到耶誕禮物，他說最不擅長幫女生挑禮物，「我可能挑對鞋子但選錯尺寸、可能挑對包包但選錯顏色，像我送給『比莉姊』的禮物，每送必罵！」他說連自己的媽媽比莉都搞不定，今年的耶誕禮物讓他很傷腦筋，並開玩笑表示：「乾脆送她一個男朋友。」
Coach的Holiday系列限定概念店以紅、黃、綠、藍、紫色排序組合成巨型COACH logo，繽紛的色彩為冬日捎來活力，除了各式包款，標榜客製化的Coach Creatures自去年Holiday系列推出就大受歡迎，今年除了小恐龍Rexy，Coach也創造更多活潑俏皮的圖案如獨角獸Unicorn、鯊魚Sharky、小青蛙Froggy，每一款都很有少女童趣風格，單品包括鑰匙圈、零錢包、書籤以及耶誕掛飾，輕鬆沾染節慶氣氛。