歐洲高性能Crossover

2017-11-02

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

英倫嗆辣Crossover

MINI John Cooper Works Countryman ALL4

去年美國洛杉磯車展發表的第2代MINI Countryman，於今年初追加John Cooper Works Countryman ALL4性能旗艦，其外觀自然少不了Chili Red紅色車頂和左右後視鏡外蓋，搭配John Cooper Works空力套件及19吋Course Spoke雙色專屬鋁圈，視覺上要比一般Cooper S Countryman更嗆辣動感。

本車搭載BMW集團代號B48的2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，可輸出231匹最大馬力及35.7公斤米峰值扭力，結合運動化Steptronic 8速手自排變速箱與ALL4智慧4輪驅動系統，讓引擎動力能更精確有效率地分配到4個輪子上，其0～100公里／時加速只需6.5秒，極速可直上234公里／時，能源局公布的平均油耗為11.6公里／公升，符合其排氣量級距的3級規範。

試駕過程中，將MINI Drive Mode駕駛模式切換撥鍵往左撥至Sport模式，頓時其油門反應變得非常凌厲，引擎轉速攀升迅速，收油瞬間排氣管還會不時傳出陣陣回火放炮聲響，賦予本車媲美性能鋼砲的加速快感。ALL4智慧4輪驅動操控起來循跡性絕佳，轉向系統回饋感相當明確，駕馭起來非常明快穩健，樂趣上要明顯凌駕於前驅的Cooper S Countryman。

儀表控台設計和前一代Countryman大不相同，空調出風口改成視覺上沉穩內斂的長方形，John Cooper Works真皮／Dinamica類麂皮內裝，妝點以紅色對比縫線及色塊，搭配大面積Piano Black內裝飾板與車內黑色套件組合，營造出熱血的跑格氛圍。中控台選配了8.8吋原廠觸控衛星導航系統（含手機無限充電裝置），在LED中央儀表飾環和氣氛燈光照明組的烘托下，讓這款英倫跨界潮旅的座艙看起來更炫麗時尚。

MINI總代理汎德公司將John Cooper Works Countryman ALL4開出216萬起跳的售價，對偏好英倫時尚與駕馭樂趣的個性Crossover買家自有一定的魅力。

MINI John Cooper Works Countryman ALL4小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,299×1,822×1,557mm

軸距：2,670mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門 TwinPower Turbo

排氣量：1,998cc

最大馬力：231匹／5,000～6,000轉

最大扭力：35.7公斤米／1,450～4,500轉

驅動方式：ALL4智慧4輪驅動

排檔設計：運動化Steptronic 8速手自排

0～100公里／時加速：6.5秒

極速：234公里／時

平均油耗：11.6公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：3級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）

售價：216萬起

德意志鐵血跨界鋼砲

Mercedes-AMG GLA45 4MATIC

今年初北美國際車展Mercedes-Benz發表了小改款的GLA新車，台灣地區很快就在5月下旬發表上市，一口氣導入GLA180、GLA 200、柴油的GLA200d，以及本文試駕的Mercedes-AMG GLA45 4MATIC，提供國內消費者相當多樣的車型選擇。

此番小改款，AMG將這具2.0升直4缸內直噴Turbo引擎重新調校，最大馬力由原來的360匹進一步增大為381匹，2,250～5,000轉間的扭力峰值也由45.9公斤米提升至48.5公斤米，動力輸出增強不少。與其搭配的AMG SPEEDSHIFT DCT雙離合器7速自手排變速箱齒輪比也另行調配過，透過AMG 4MATIC全時4輪驅動系統，讓動力性能發揮得更為完美。

本車甫一上路即讓人體驗到其狂暴的加速性能，在前方淨空的快速道路上大腳油門一拜，便可輕鬆飆上接近200公里／時的車速，加速反應教人大呼過癮。根據原廠數據，GLA45 4MATIC小改款的0～100公里／時加速，由原先的4.8秒縮短至4.4秒，跟保時捷Macan Turbo性能升級版不分軒輊。車上採用AMG專屬跑車化懸載，搭配規格235/40的20吋胎圈，路面回饋極為硬朗明快，高速過彎時穩定性絕佳，完全感覺不出這是輛底盤架高的Crossover。

這輛Yellow Night Edition試駕車黑色基調的內裝點綴以亮眼的黃色視覺元素，透過儀表控台的AMG DINAMICA類麂皮飾板，AMG DINAMICA類麂皮包覆高性能方向盤，以及ARTICO皮質／DINAMICA類麂皮跑車式座椅，讓原本簡約洗練的車艙透露出工廠賽車般的戰鬥氣息。中控台上方的8吋Audio 20彩色顯示螢幕，顯像效果要比其他車型標配的7吋TFT螢幕好上許多。

台灣賓士將Mercedes-AMG GLA45 4MATIC小改款開出309萬起跳價，而本文試駕的Yellow Night Edition另外增加32.4萬的特殊選配，總價來到341.4萬之譜。

Mercedes-AMG GLA45 4MATIC小檔案

車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,455×1,804×1,474mm

軸距：2,699mm

引擎型式：直4 DOHC 16汽門 缸內直噴Turbo

排氣量：1,991cc

最大馬力：381匹／6,000轉

最大扭力：48.5公斤米／2,250～5,000轉

驅動方式：FF前置引擎前輪驅動

排檔設計：AMG SPEEDSHIFT DCT雙離合器7速自手排

0～100公里／時加速：4.4秒

極速：250公里／時（電子限速）

平均油耗：11.6公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）

能源效率等級：3級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）

售價：309萬起