歐洲高性能Crossover

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
英倫嗆辣Crossover
MINI John Cooper Works Countryman ALL4
去年美國洛杉磯車展發表的第2代MINI Countryman，於今年初追加John Cooper Works Countryman ALL4性能旗艦，其外觀自然少不了Chili Red紅色車頂和左右後視鏡外蓋，搭配John Cooper Works空力套件及19吋Course Spoke雙色專屬鋁圈，視覺上要比一般Cooper S Countryman更嗆辣動感。
本車搭載BMW集團代號B48的2.0升直4 TwinPower Turbo引擎，可輸出231匹最大馬力及35.7公斤米峰值扭力，結合運動化Steptronic 8速手自排變速箱與ALL4智慧4輪驅動系統，讓引擎動力能更精確有效率地分配到4個輪子上，其0～100公里／時加速只需6.5秒，極速可直上234公里／時，能源局公布的平均油耗為11.6公里／公升，符合其排氣量級距的3級規範。
試駕過程中，將MINI Drive Mode駕駛模式切換撥鍵往左撥至Sport模式，頓時其油門反應變得非常凌厲，引擎轉速攀升迅速，收油瞬間排氣管還會不時傳出陣陣回火放炮聲響，賦予本車媲美性能鋼砲的加速快感。ALL4智慧4輪驅動操控起來循跡性絕佳，轉向系統回饋感相當明確，駕馭起來非常明快穩健，樂趣上要明顯凌駕於前驅的Cooper S Countryman。
儀表控台設計和前一代Countryman大不相同，空調出風口改成視覺上沉穩內斂的長方形，John Cooper Works真皮／Dinamica類麂皮內裝，妝點以紅色對比縫線及色塊，搭配大面積Piano Black內裝飾板與車內黑色套件組合，營造出熱血的跑格氛圍。中控台選配了8.8吋原廠觸控衛星導航系統（含手機無限充電裝置），在LED中央儀表飾環和氣氛燈光照明組的烘托下，讓這款英倫跨界潮旅的座艙看起來更炫麗時尚。
MINI總代理汎德公司將John Cooper Works Countryman ALL4開出216萬起跳的售價，對偏好英倫時尚與駕馭樂趣的個性Crossover買家自有一定的魅力。
MINI John Cooper Works Countryman ALL4小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,299×1,822×1,557mm
軸距：2,670mm
引擎型式：直4 DOHC 16汽門 TwinPower Turbo
排氣量：1,998cc
最大馬力：231匹／5,000～6,000轉
最大扭力：35.7公斤米／1,450～4,500轉
驅動方式：ALL4智慧4輪驅動
排檔設計：運動化Steptronic 8速手自排
0～100公里／時加速：6.5秒
極速：234公里／時
平均油耗：11.6公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）
能源效率等級：3級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）
售價：216萬起
德意志鐵血跨界鋼砲
Mercedes-AMG GLA45 4MATIC
今年初北美國際車展Mercedes-Benz發表了小改款的GLA新車，台灣地區很快就在5月下旬發表上市，一口氣導入GLA180、GLA 200、柴油的GLA200d，以及本文試駕的Mercedes-AMG GLA45 4MATIC，提供國內消費者相當多樣的車型選擇。
此番小改款，AMG將這具2.0升直4缸內直噴Turbo引擎重新調校，最大馬力由原來的360匹進一步增大為381匹，2,250～5,000轉間的扭力峰值也由45.9公斤米提升至48.5公斤米，動力輸出增強不少。與其搭配的AMG SPEEDSHIFT DCT雙離合器7速自手排變速箱齒輪比也另行調配過，透過AMG 4MATIC全時4輪驅動系統，讓動力性能發揮得更為完美。
本車甫一上路即讓人體驗到其狂暴的加速性能，在前方淨空的快速道路上大腳油門一拜，便可輕鬆飆上接近200公里／時的車速，加速反應教人大呼過癮。根據原廠數據，GLA45 4MATIC小改款的0～100公里／時加速，由原先的4.8秒縮短至4.4秒，跟保時捷Macan Turbo性能升級版不分軒輊。車上採用AMG專屬跑車化懸載，搭配規格235/40的20吋胎圈，路面回饋極為硬朗明快，高速過彎時穩定性絕佳，完全感覺不出這是輛底盤架高的Crossover。
這輛Yellow Night Edition試駕車黑色基調的內裝點綴以亮眼的黃色視覺元素，透過儀表控台的AMG DINAMICA類麂皮飾板，AMG DINAMICA類麂皮包覆高性能方向盤，以及ARTICO皮質／DINAMICA類麂皮跑車式座椅，讓原本簡約洗練的車艙透露出工廠賽車般的戰鬥氣息。中控台上方的8吋Audio 20彩色顯示螢幕，顯像效果要比其他車型標配的7吋TFT螢幕好上許多。
台灣賓士將Mercedes-AMG GLA45 4MATIC小改款開出309萬起跳價，而本文試駕的Yellow Night Edition另外增加32.4萬的特殊選配，總價來到341.4萬之譜。
Mercedes-AMG GLA45 4MATIC小檔案
車身尺碼（車長×車寬×車高）：4,455×1,804×1,474mm
軸距：2,699mm
引擎型式：直4 DOHC 16汽門 缸內直噴Turbo
排氣量：1,991cc
最大馬力：381匹／6,000轉
最大扭力：48.5公斤米／2,250～5,000轉
驅動方式：FF前置引擎前輪驅動
排檔設計：AMG SPEEDSHIFT DCT雙離合器7速自手排
0～100公里／時加速：4.4秒
極速：250公里／時（電子限速）
平均油耗：11.6公里／公升（經濟部能源局歐規測試數據）
能源效率等級：3級（小客車1,800～2,400cc歐規油耗）
售價：309萬起
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前座這兩張視覺效果突出的黑色ARTICO皮質／DINAMICA類麂皮跑車式座椅（綴飾以黃色對比縫線與飾條），屬於Yellow Night Edition的專屬選配。
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車高僅1,474mm的Mercedes-AMG GLA45 4MATIC，從車尾已幾乎看不出正常Crossover應有的離地高度，活生生就是輛低趴的性能鋼砲。
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GLA45 4MATIC行李廂容量仍維持421公升，若將後座椅背往前傾倒打平，置物容量可進一步擴增至1,235公升。
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這輛GLA45 4MATIC試駕車內裝隨處可見Yellow Night Edition專屬選配的黃色視覺元素，搭配DINAMICA類麂皮包覆的AMG高性能方向盤，及儀表控台大面積黑色AMG DINAMICA飾板，營造出宛如廠車般的戰鬥氣息。
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這具2.0升直4缸內直噴Turbo引擎經過AMG部門重新調校後，最大馬力提升至381匹，並在2,250～5,000轉形成一段峰值為48.5公斤米的扭力高原。跟其他AMG引擎一樣，秉持AMG一貫「one man, one engine」的理念，由一位資深技師完全手工裝配，上面並鑲有技師的銘牌以示負責。
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試駕的Mercedes-AMG GLA45 4MATIC選配了Yellow Night Edition套件，黑色車身搭配灰色車身專屬貼飾，透過對比強烈的黃色飾條及20吋AMG多輻式黑色輪圈的黃色圈緣妝點，視覺上顯得格外深邃肅殺。
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Countryman車體鈑件肌理分明，看起來頗為粗獷動感，在John Cooper Works跑車式雙邊排氣尾管及19吋Course Spoke雙色專屬鋁圈烘托下，體現非凡的性能氣勢。
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Countryman的行李廂標準容量為450公升，將4/2/4分離式後座椅背往前傾倒打平，可進一步擴充至1,390公升。
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儀表控台設計和前一代大不相同，空調出風口改成視覺上較穩重的長方形，車內黑色套件組合和大面積Piano Black內裝飾板讓座艙看起來更深沉肅殺；試駕車加價選配了8.8吋吋原廠觸控衛星導航系統，在LED中央儀表飾環和氣氛燈光照明組陪襯下，為座艙注入些許科技時尚感。
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這具2.0升直4 TwinPower Turbo燃油直噴引擎，結合了BMW集團專利的Valvetronic可變汽門揚程與Double-VANOS雙可變汽門正時控制科技，可輸出231匹最大馬力及35.7公斤米峰值扭力，能源局平均油耗為11.6公里／公升，符合該排氣量級距的3級規範。
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車上標配雙前座筒型賽車座椅，無論視覺感及乘坐感均相當出眾，對駕乘樂趣有實質加分的效果。
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標配跑車化懸載的John Cooper Works Countryman ALL4操駕起來極為穩健，其0～100公里／時加速僅需6.5秒，性能實力直逼主流性能鋼砲的水準。
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既然掛上John Cooper Works的性能型號，外觀自然少不了Chili Red紅色車頂和兩側後視鏡外蓋，搭配前葉子板的John Cooper Works方向燈框飾及車門下面的ALL4字樣，讓旁人能分辨出跟一般Cooper S Countryman的差別。
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在直線路段大腳油門一拜，GLA45 4MATIC狂暴的加速性能直教人血脈賁張。根據原廠提供的性能數據，本車的0～100公里／時起步加速僅需4.4秒，跟保時捷Macan Turbo Performance Package一樣快。