實測華碩360度全景攝影機 插上手機就能拍 免4千元

2017-11-02

記者吳佩樺／台北報導

近二年360度全景攝影機竄起，不過對於沒玩過的民眾來說，太昂貴的價格讓人買不下手，華碩最近瞄準入門市場，推出了免4千元的360度全景攝影機，畫質自然是比不上市面上的中高階機種，但很適合想嘗鮮又不想花大錢的人。

即時顯示畫面 僅支援Android手機

華碩360度全景攝影機主打插上手機就能拍，手機螢幕能即時顯示拍攝畫面，但限制Android 5.0以上手機使用，無法支援iPhone，隨盒附贈USB-Type C和Micro USB二種規格接頭，須從Google Play商店下載「Asus 360°Camera」App。

華碩360度全景攝影機配置二顆210度廣角鏡頭，可拍4,096 x 2,048照片或2,048 x 1,024影片，影片畫質沒到4K，且能直接進行YouTube、Facebook直播。提供美顏素描、磨皮等10多種濾鏡，其中美顏、磨皮還有5段調整。此外，能在手機App中直接檢視照片，有全景、水晶球、小行星模式；VR模式則要搭配VR裝置觀看。

優點：操作簡易 缺點：手機耗電免不了

華碩360度全景攝影機的優點是操作簡單，適合入門者，不過實測發現讓手機耗電是免不了的缺點。

《同期加映 新品》

三星360 Round 專業旗艦

三星360 Round定位旗艦，針對專業用途，配置17個鏡頭。收音能力亦大幅提升，內建6個麥克風。支援IP65 防塵防水等級。售價10,500美元，台幣約30萬元，台灣尚未上市。

Insta360 One 6軸防手震

Insta360 One具備6軸防手震，加入子彈時間，能拍攝酷炫的超動作錄影。可針對運動主題進行智慧追蹤拍攝。售價11,990元。

RICOH THETA V 升級4K

RICOH THETA系列首款支援4K的360度攝影機，擁有4聲道錄音，主打連接電視，攝影機變成遙控器。搭配加購防水盒，可防水30公尺使用。售價15,900元。

圖片提供／燦坤、Yahoo奇摩購物中心、PChome 24h購物、全國電子、Panasonic

註：價格或有更動，以各通路為準。