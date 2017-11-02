2017薄酒萊開瓶日倒數 量少質優預購熱烈

〔記者林欣若／台北報導〕每年11月的第三個星期四，是薄酒萊（Beaujolais）開瓶日，今年的開瓶日落在11/16。由於今年春季法國的葡萄園遭受霜害，整體收成量比近五年來短少將近兩成，是1945年以來最低的產量，但由於今年夏季炎熱乾燥，因此葡萄品質比預期好得多，薄酒萊地區官方報告以「極為美妙的品質」形容今年收成，也讓今年的薄酒萊備受期待。
橡木桶總經理袁德珮表示，以二氧化碳浸製法釀造的薄酒萊果香濃郁、口感柔順，很適合葡萄酒入門者，從前菜、主餐到甜點都可搭配，可說是雅俗共賞的酒類，每年薄酒萊都吸引不少行家和新客，市場穩定，今年的預購量已達七成，粉紅新酒、白酒新酒幾乎售罄。
今年橡木桶引進包括有「薄酒萊之王」美譽的Georges Duboeuf喬治杜柏夫、Bouchard Aine & Fils伯爵藍帶、Leroy樂花園三大薄酒萊品牌，Georges Duboeuf是訂定薄酒萊開瓶日的始祖，葡萄園都是30年以上的老藤，每年推出的薄酒萊都是指標；伯爵藍帶擁有超過250年歷史，平均50年以上的老藤釀製出的薄酒萊口感豐富；Leroy只釀造最優秀的年份，品質也不在話下。
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