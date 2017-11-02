雙11電商大戰開打 網購廝殺iPhone X加持

2017-11-02

〔記者吳佩樺／台北報導〕雙11（11月11日）已經成為網購界的年度最大盛事，各家電商火力猛烈搶客，大廝殺情形簡直比百貨週年慶還「火爆」！

今年雙11電商大戰提前開打，甚至有業者10月底就開始暖身，將戰線拉長近20天。近年崛起的蝦皮購物，今年使出堪稱最「猛」招數，喊出「幫出買房頭期款」的響亮口號，送出最大獎200萬元現金。民眾在蝦皮商城消費滿額1,111元就能參加抽獎。

因應直播盛行，不少業者結合直播。Yahoo奇摩串連旗下三網購平台和Yahoo TV直播，11月9日登場。Yahoo奇摩購物中心App另導入AR互動，首先支援iOS版，預計送出千萬元以上折價券優惠。

PChome 24h購物亦有11月10日的巨星之夜直播，大手筆邀來南韓火辣女神泫雅助陣。momo直播盛會於11月11日接棒，momo表示今年首度以「線上」加「線下」擴大舉辦，參與品牌和商品數比去年增加50%。

此外，本週五正式開賣的蘋果iPhone X成了各大電商的最佳行銷利器，包括myfone購物預告11月10日推出超低驚喜價，限量1台；friDay購物則有單筆消費1,111元，幸運者能免費獲得iPhone X；PChome商店街個人賣場將送出11支iPhone X。

其他業者優惠另有樂天市場全站累積消費888元可折111元。露天拍賣11月6日起啟動天天1元起標，例如Dyson冷暖氣流倍增器、Sony 55吋4K電視，3小時快閃結標。

圖片提供／露天、myfone購物、蘋果、蝦皮

  • 蝦皮購物除了送200萬元現金，另有百大熱門品5折專區，例如iRobot Roomba 880 掃地機器人，特價14,111元。

    蝦皮購物除了送200萬元現金，另有百大熱門品5折專區，例如iRobot Roomba 880 掃地機器人，特價14,111元。

  • Yahoo奇摩串連旗下三網購平台搶攻雙11商機。另主打首創導入AR互動。（記者吳佩樺攝）

    Yahoo奇摩串連旗下三網購平台搶攻雙11商機。另主打首創導入AR互動。（記者吳佩樺攝）

  • 不少電商都拿蘋果iPhone X吸引買氣，包括friDay購物舉辦抽iPhone X 64GB。

    不少電商都拿蘋果iPhone X吸引買氣，包括friDay購物舉辦抽iPhone X 64GB。

  • myfone購物雙11活動期間，每日有瘋搶11折活動，例如Sony PS4 Pro只要1,111元，限11／6。

    myfone購物雙11活動期間，每日有瘋搶11折活動，例如Sony PS4 Pro只要1,111元，限11／6。

  • 露天拍賣11月6日起啟動天天1元起標，例如Dyson冷暖氣流倍增器。

    露天拍賣11月6日起啟動天天1元起標，例如Dyson冷暖氣流倍增器。

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