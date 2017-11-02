S.T.Dupont 2017典藏鉅作 東方快車謀殺案 限量系列發表

2017-11-02

〔記者方惠宗／台北報導〕經典懸疑鉅作「東方快車謀殺案」重新翻拍、再度登上大螢幕，電影中可見「卓戈米羅夫公主」一角所使用、來自S.T. Dupont早期的骨董行李箱完美復刻款，而S.T. Dupont更以電影與此行李箱為靈感，打造出「東方快車謀殺案限量系列」引人收藏。

S.T. Dupont「東方快車謀殺案限量系列」以深褐色中國漆潤飾，營造出日曬感，再搭配銅鑄黃金潤飾，象徵品牌145年來的精神與其精湛工藝，包括打火機、拆信刀套組，以及筆具和拆信刀套組，皆吸引推理迷們珍愛收藏；精緻小巧的鑰匙圈也是電影中經典的代表作，更完美重現電影中的復刻版S.T. Dupont行李箱。

此外，S.T. Dupont還跨界與風靡全球的吉他明星品牌Fender合作，推出Fender限量系列皮件、打火機。該系列皮件皆有如Fender琴身顏色之日曬色帆布材質，搭配褐色皮革的旅行配件、公事包抑或皮夾，致力滿足全球搖滾樂迷的期待，賦予都會男性更多時尚選擇。

另一方面，S.T. Dupont為經典Ligne 2打火機推出創新特殊設計的雙火口雪茄打火機，可調整使用兩種火焰，一般點火使用「軟火」，雪茄點火則可轉換為藍色火炬的「直火」，搭配機身的優雅線條與使用時的聲響，再次體現品牌百年來的高品質與奢華質感。

圖片提供／S.T. Dupont