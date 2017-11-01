老饕夢幻逸品！ 天乾式熟成牛排

2017-11-01

〔記者凃盈如／台北報導〕吃牛排，吃得像個專家！Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館，進攻頂級客群，發揮自家肉商優勢，推出各種天數的乾式熟成牛排，可依照個人喜好需求，挑選丁骨、肋眼、紐約客、帶骨菲力四種部位，並選擇30天、55天、75天、100天與全台獨家128天不等的熟成天數，可在節日前預約，獨享專屬的節慶美味。乾式熟成牛排，需要比濕式熟成牛排花更多的成本與力氣，仰賴專業人員針對濕度、溫度等控管熟成狀態，條件嚴苛，Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館主廚陳重光表示，經過乾式熟成的牛排，風味、香氣味道都更馥郁有層次，並且時常伴隨起司香或酒香，更可引發食慾，讓人想一口接一口品嚐，也使許多老饕吃過就回不去了，現已常有客人指定要吃到75天以上的乾式熟成牛排。

Fresh & Aged美福乾式熟成牛排館此次推出的客製化服務，4個部位最低熟成天數是30天，價格介於2,850元～5,000元不等，天數從55天開始，須加價500元，最多128天加價1,000元。即日起推出兩個優惠方案，若選擇55天以上乾式熟成牛排，送300元現金抵用券。若預訂客製化乾式熟成牛排，待熟成日到後，可享有餐廳單筆消費滿萬送千抵用券，客製化牛排熟成天數依顧客訂購當日開始計算，待熟成天數到達時，須於一週內至餐廳享用完畢。