新遊戲主機3強互尬 微軟 Sony 任天堂拚了

〔記者吳佩樺／台北報導〕台灣遊戲主機市場沉悶了一段時間，年底要掀起新機大戰！微軟、Sony和任天堂3強槓上！
微軟Xbox One X於11月7日全球首發，微軟宣布在台北信義新光三越香堤廣場舉辦首賣會，現場提供30台天蠍限量典藏版和70台黑潮版，當天凌晨零點1分開賣，讓台灣玩家搶先歐美20多個國家入手，11月6日晚上6點開始發送號碼牌。11月5日會先啟動體驗會，開放《極限競速 7》、《萌狐歷險記》、《戰爭機器 4》等遊戲試玩。
微軟Xbox One X主打真4K畫質，是Xbox系列中體積最小、性能最強的家用主機，強調效能比其他主機高出40%。台灣引進1TB黑潮版和天蠍限量典藏組，價格均為15,380元。
此外，Sony PS4 Pro白色新色日前於日本熱賣，台灣宣布11月24日起販售，1TB售價12,980元。PS4系列上市以來，始終熱銷，根據官方統計，截至今年6月全球銷量突破6千萬台。
不只微軟Xbox One X、Sony PS4 Pro白色款拚場，全球引起話題的任天堂Switch亦確認12月1日登台販售，售價9,780元。不過任天堂Switch全球開賣半年來供不應求、持續呈現缺貨情形，台灣屆時上市貨量是否充足，尚無法得知。
任天堂Switch最大特色是具備電視、桌上、手提三大模式，不只是能連接家中電視的遊戲主機，同時是手持遊戲機，隨時隨地都能玩。