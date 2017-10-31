JIA 碗食設計展 餐桌講故事

2017-10-31

〔記者凃盈如／台北報導〕JIA Inc.品家家品今年步入第十年，即日起至11月12日於松山文創園區台灣設計館舉辦「碗食設計展」，從一只碗開始為發想，探究了台灣在地食材與風土人情，以6張餐桌呈現不同的飲食文化，豐富而多元，一覽閩南、客家、新住民、原住民等風格餐桌，演繹「家是食育的開始」概念，讓人有感，哪裏可以坐下來好好吃頓飯，哪裏就可以為家。此外，展場也透過品牌推出的各式飲食器具，讓人認識「好食器」不僅止於設計，更能觸動人們從吃什麼，進而重視「怎麼吃」的飲食生活品質，更首次曝光JIA的新品。開幕當天，台灣飲食文學作家焦桐也應邀，向現場來賓導讀為展覽撰寫的文章〈論餐具〉，思考選用餐具與飲食滋味的關係。

本次參展人包括來自香港的設計及文化研究工作室總監趙廣超、種籽設計、土生土長等設計及藝文界人士盛大參與。趙廣超與家文化研究基金會合作編寫《碗筷雙雙》專書，探究碗筷身世起源，更特邀「台灣碗盤博物館」出借多款台灣歷代碗盤收藏，呈現不同時代的飲食文化縮影。其中展示6張精采的餐桌，包含高雄美濃膠彩畫家鍾舜文的鹹香客家菜、嘉義民雄新移民導演阮金紅的越南餐桌，特別的是，菩薩寺葉惠貞師姐充滿感恩滋味的臘八粥，以剔透四季套組盛裝10餘種在地穀物，四季風景一覽無遺；《吃朋友》主廚黃照美家的閩南風味，展現五湖四海朋友相聚的質樸歡樂、台東山海孕育出阿美族吳筱帆的原住民風味，熱愛登山的策展人格子（王耀邦），則把野炊精神帶回居家廚房，在在呈現簡練而富有工具性的器具之美。