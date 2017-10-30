湯美人 優植保養懶人包

2017-10-30

記者凃盈如／台北報導

時序進入深秋，天氣變化之際，正值各大週年慶開打，亦是為冬季保養品備貨的好時機！

近來主打植物香氣甚或植萃的的品牌，因為成分天然、味道紓壓，深受消費者歡迎，讓人在繁忙的生活中，藉由沐浴時光好好善待自己，得到一份舒緩，於是各類身體保養品、髮品，愈益受到重視。許多消費者追求天然、草本，而百貨週年慶，也是添購此類商品的好時機。

紓壓Home Spa

來自義大利的頂級天然草本品牌「蕾莉歐」，於百貨週年慶首7日期間於櫃店當日單筆消費滿5,000元送700元（含200元商品券一張），特價品外，商品全面8折優惠，並有週慶限定人氣商品大容量登場，讓精打細算的消費者可趁勢備貨。而源自以色列的保養品牌SABON，今年歡慶第20週年，推出「燦爛年華沐浴油典藏組」，完整收藏9種SABON全球明星沐浴油，沐浴油標籤依香氣有其專屬的圖騰，讓沐浴更添小確幸。

旅行氛圍

秋季是適合旅行的季節，也是渴望旅行的季節。向來以自然人文為香氣研發靈感的AVEDA，結合頭髮養護及花植純香兩項專業，推出植香旅行噴霧，含三款香氣：東瀛盛開、巴西躍動與中東迷霧。三款花植純香則分別乘載著亞洲、巴西、中東三個國度的氣息，特別適合日復一日的上班日常，均勻噴灑於髮絲，從髮梢漾起的獨特植物香氣能為生活妝點旅行氛圍，讓尋常生活中也能遊歷數萬公里之外的異國之境。此外，多個品牌如L’OCCITANE、Jurlique、蕾莉歐，都分別推出經典護手霜的特惠組，亦為外出隨身體貼自己、可隨處感到幸福的小物。

髮麗無邊

秋冬來臨，髮質顯得毛燥易糾結，準備好養髮工具，讓此際也有亮麗柔順的髮質。

歐舒丹推出「仙人掌洗髮組」，以天然溫和的植物性成分為基底，蘊含巴西卡丁加群落地區Mandacaru仙人掌萃取，天然植物潔淨因子能溫和潔淨頭皮與髮絲，賦予秀髮彈力及柔順光澤；RF荷那法蕊則從天然植物中萃取極緻修護精華成分，推出專為極受損髮與脆弱髮打造的高效養護系列，是冬季養髮利器。

「ABSOLUE KÉRATINE極緻賦活角蛋白系列」，以三大高效修護的天然植萃精華： RF植物性角蛋白、大豆脂質萃取、亞麻薺油的協同作用，賦活髮質，持續使用一個月，能由內而外幫助極受損髮集中修護，讓髮質重獲新生光澤。

圖片提供／10/10 HOPE、AVEDA、Jurlique、L’OCCITANE、PHYTO、RF荷那法蕊、SABON、艾芙美、蕾莉歐。

註：優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。