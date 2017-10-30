湯美人 優植保養懶人包

記者凃盈如／台北報導
時序進入深秋，天氣變化之際，正值各大週年慶開打，亦是為冬季保養品備貨的好時機！
近來主打植物香氣甚或植萃的的品牌，因為成分天然、味道紓壓，深受消費者歡迎，讓人在繁忙的生活中，藉由沐浴時光好好善待自己，得到一份舒緩，於是各類身體保養品、髮品，愈益受到重視。許多消費者追求天然、草本，而百貨週年慶，也是添購此類商品的好時機。
紓壓Home Spa
來自義大利的頂級天然草本品牌「蕾莉歐」，於百貨週年慶首7日期間於櫃店當日單筆消費滿5,000元送700元（含200元商品券一張），特價品外，商品全面8折優惠，並有週慶限定人氣商品大容量登場，讓精打細算的消費者可趁勢備貨。而源自以色列的保養品牌SABON，今年歡慶第20週年，推出「燦爛年華沐浴油典藏組」，完整收藏9種SABON全球明星沐浴油，沐浴油標籤依香氣有其專屬的圖騰，讓沐浴更添小確幸。
旅行氛圍
秋季是適合旅行的季節，也是渴望旅行的季節。向來以自然人文為香氣研發靈感的AVEDA，結合頭髮養護及花植純香兩項專業，推出植香旅行噴霧，含三款香氣：東瀛盛開、巴西躍動與中東迷霧。三款花植純香則分別乘載著亞洲、巴西、中東三個國度的氣息，特別適合日復一日的上班日常，均勻噴灑於髮絲，從髮梢漾起的獨特植物香氣能為生活妝點旅行氛圍，讓尋常生活中也能遊歷數萬公里之外的異國之境。此外，多個品牌如L’OCCITANE、Jurlique、蕾莉歐，都分別推出經典護手霜的特惠組，亦為外出隨身體貼自己、可隨處感到幸福的小物。
髮麗無邊
秋冬來臨，髮質顯得毛燥易糾結，準備好養髮工具，讓此際也有亮麗柔順的髮質。
歐舒丹推出「仙人掌洗髮組」，以天然溫和的植物性成分為基底，蘊含巴西卡丁加群落地區Mandacaru仙人掌萃取，天然植物潔淨因子能溫和潔淨頭皮與髮絲，賦予秀髮彈力及柔順光澤；RF荷那法蕊則從天然植物中萃取極緻修護精華成分，推出專為極受損髮與脆弱髮打造的高效養護系列，是冬季養髮利器。
「ABSOLUE KÉRATINE極緻賦活角蛋白系列」，以三大高效修護的天然植萃精華： RF植物性角蛋白、大豆脂質萃取、亞麻薺油的協同作用，賦活髮質，持續使用一個月，能由內而外幫助極受損髮集中修護，讓髮質重獲新生光澤。
圖片提供／10/10 HOPE、AVEDA、Jurlique、L’OCCITANE、PHYTO、RF荷那法蕊、SABON、艾芙美、蕾莉歐。
註：優惠方案或有更動，以各百貨通路為準。
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rahua好萊塢奢華秀髮養護組，推出SOGO復興館週慶特惠，總價值3,495元，特價2,700元。含洗髮精275ml、熱修護強化滋養霜60ml、潤髮乳60ml。
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PHYTO推出染燙修護組，含葡萄柚洗髮精200ml×3、全能精華修護乳150ml×2、瞬間保濕噴霧150ml×1、麗絲護髮精油10ml×5盒。原價6,050元，特價5,200元。
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L’OCCITANE草本修護洗髮乳950ml，原價2,280元，特價2,052元；草本修護潤髮乳950ml，原價2,480元，特價 2,232元。
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L’OCCITANE仙人掌洗髮組，300ml×2，原價1,320元，特價1,000元。
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買RF荷那法蕊極緻賦活角蛋白髮浴200ml（1,380元）與極緻賦活角蛋白修護膜 200 ml（2,800）元。送極緻賦活角蛋白修護乳100ml（1,800元）及RF 60週年紀念提袋，原價5,980元，特價4,180元。
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蕾莉歐胡桃洗髮精500ml，2瓶原價2,760元，特價1,500元。蕾莉歐玫瑰香氛沐浴乳500ml，2瓶原價2,560元，特價1,380元。（全台限量5,000組，售完為止） SABON時光旅程璀璨年華沐浴油典藏組，1,980元。
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艾芙美營養霜×2及營養霜DEFI 1瓶，各200ml，3瓶原價3,480元，特價2,200元。
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蕾莉歐手部修護霜，含玫瑰、玫瑰三重奏、香堇花謢手霜（各75ml），任選2瓶，原價1,560元，特價999元，贈純綿護手套一雙。
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NEOM極致美肌身體保養組（蠟燭與潤膚乳組），原價3,000元，特價2,450元。
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L’OCCITANE經典手霜組，含乳油木護手霜150ml、乳油木手霜30ml（2個），原價1,900元，週慶價 1,500元。
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10/10 HOPE於百貨週年慶期間推出香氛蠟燭、擴香、香水，任選2件85折 （旅行組、小容量、補充瓶、噴霧不列入）。
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蕾莉歐橄欖舒活家庭組（橄欖舒活保濕沐浴乳500ml、橄欖舒活保濕洗髮精500ml、限定帆布袋）原價2,360元，特價1,180元。
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Jurlique美好生活系列，新上市沐浴露及身體乳9折、任選兩件85折，3件以上8折（新品可列入件數，但9折後不再折扣）。
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SABON時光旅程璀璨年華沐浴油典藏組，1,980元。
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AVEDA清新舒緩推薦組，含藍色紓壓純香菁50ml+迷迭薄荷沐浴乳1000ml+迷迭薄荷美體乳液200ml。5,040元。