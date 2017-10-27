2017-10-27

記者林欣若／台北報導

神秘花園浪漫印花

來自巴黎的Fête​ ​Impériale以具藝術代表性的印花設計風格打造滿滿的開放式浪漫。位於巴黎第四區的總店是一棟250坪的建築，除了是Fête​ ​Impériale的商店、同時也是畫廊和品牌工作室，在充滿絲絨質感的植物印花牆壁與精緻的燈光下照射下，空間呈現出一種19世紀早期的古典氛圍，彷彿傳統高級訂製服工坊一般，設計師們就是沉浸在這樣古典氛圍的空間內創作各式印花、布料與繡品。

Lacroix首席印花設計師跨界

Fête​ ​Impériale設計總監Laura​ ​Gauthier找來Craig​ ​Wheatley合作，Craig​ ​Wheatley長期擔任Christian​ ​Lacroix的首席印花設計師，今年秋冬設計了三款艷麗而不脫俗的印花：

「Appolonie亞波羅尼亞」靈感來自法國的美好年代（La Belle Epoque），這款印花融合了歐式植物園與鳥類在歐洲叢林爭奇鬥艷的景象，這個景象正好是咆嘯的20年代中歐洲女性喜愛的舞蹈主題。「Jardin Defendu秘密花園」出自Craig Wheatley之手，色彩斑斕的鳥兒穿梭在竹林裡，攀爬的蛇和形狀獨特的植物，增添深邃花園的神秘感。「Pages書冊」以滿版的書冊印花喚起了設計師的異想世界，這是設計師幻想中的圖書館，在這之中也可以找尋到《祕密花園》一書的蹤跡。