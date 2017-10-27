2017-10-27

記者林欣若／台北報導

文藝復興時期風采

alice+olivia 2017年秋冬系列宛如畫廊，如畫作一般的服裝精彩重現印度蒙兀兒文化和佛羅倫斯文藝復興時期的浪漫主義。取材自薩爾曼魯西迪（Salman Rushdie）小說《The Enchantress of Florence》，設計師Stacey Bendet擷取印度皇室和文藝復興時期的豐富色彩如紅色、粉紅色及寶石色系，讓衣服也散發魔幻寫實主義的氣息。

經典輪廓剪裁的長洋裝上，精細的圖案描繪了印度皇室的日常，大象、花園、樓閣無一不是藝術之作，迷人女郎印花圖案重現魯西迪小說女主角的氣質，卻戴上經典的Stace face的墨鏡；

Stacey Bendet也考量了實用性，蕾絲上衣配上誇張的燈籠袖、珠片及真絲吊帶裙或是打折半截裙，花卉圖案上衣配漆皮半截裙及軍靴，珠片迷你裙配皮革棒球外套，貼花緊身褲搭配飾有珍珠細節的粗花呢外套，每個造型均呈現女性剛柔並濟的特質，也讓藝術畫作完美融入日常穿搭。

波堤切利

畫家波堤切利（Sandro Botticelli）的名作《春》（Primavera）點綴皮革半截裙，體現佛羅倫斯文藝復興時期的風采；其他以複雜精緻的金色金屬珠飾、或是金屬絲線刺繡花樣，都以手工呈現精湛的藝術感。

圖片提供／alice + olivia