記者林欣若／台北報導
藝術家詩意的一生
神秘而靜謐、灑脫又飄逸，華裔設計師Uma Wang的設計貫穿東方與西方，將旅行與藝術的縮影投射在服裝，揉合出既成熟又富有哲學意味的設計，2011年才登上米蘭時裝周的她，讓美國版《VOGUE》總編輯安娜‧溫圖（Anna Wintour）在中國旅行時特地登門拜訪，2013年品牌更成為香港連卡佛力捧的獨立設計師之一。
今年秋冬，Uma Wang以墨西哥藝術家Frida Kahlo一生的故事為靈感，「花卉一旦被畫下，則意味著永生」，Frida如此浪漫的想法讓Uma Wang有了強烈的共鳴，她以擅長的詩意手法，結合藝術與時尚，她將Frida熱愛的花卉圖案做為主軸，透過一系列帶有復古色彩的印花、緹花或是蕾絲圖騰，打造浪漫的女人味。重視布料的Uma Wang首次嘗試使用絲絨材質彰顯氛圍，輔以迷人的暗金色光澤，讓伸展台上的模特兒在行進間微微的展露出光芒，若隱若現的姿態，就如同含苞待放的花朵一般，雖不搶眼但卻充滿韻味。
藝術長洋裝
大幅的Frida Kahlo畫作直接印在長洋裝上，圖畫與剪裁搭配得天衣無縫，精緻的緹花和蕾絲形成如剪紙藝術一般的花紋，搭配輕盈飄逸的線條，讓模特兒的每個步伐、每個動作都充滿詩意。