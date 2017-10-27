《2017秋冬彩妝 緋紅光譜》搖滾美唇

2017-10-27

記者邱巧貞／台北報導

彩妝師表示，紅色的光譜是一種能輕易和幾乎所有肌膚色調融合的色彩，因此，紅色唇妝也是始終不退燒的流行主題，今年秋冬重新演繹這個最經典的顏色， 重新打造柔和，但效果最搶眼的緋紅。

本季流行重點是關於如何運用飽和色調創造出邊線模糊、筆觸大膽、線條果敢的唇妝，或是利用透視色調將緋紅帶到更柔和境界。後台彩妝師提出當中有個重點，是將紅色從經典的雙唇位置，遷移到令人意想不到的表現位置。 「這一季的紅唇是經暈染，彷若激吻後汙跡般的設計。」彩妝師Val Garland提到這個最新趨勢，是用眼影暈染刷將邊緣暈開，而不是用唇刷畫出完美的唇型。看起來是性感但不馴、叛逆的紅。

此外，也有另一種紅的呈現方式，帶入透明感，從腥紅到棉花糖色，以最透明感的方式呈現，除了為肌膚增色外，也能創造輪廓和改變整體氣色，像是用腮紅讓肌膚看來膨潤，運用顏色作為提亮，呈現彷彿被手指輕擰過的微妙色澤。

迪奧全球彩妝創意形象總監Peter Philips推出創新的「藍星絕色唇萃」，結合了看似矛盾的妝效與色彩，展現時尚的美唇態度，以3種妝效：絲絨霧面、絲緞光澤、搖滾金屬 ，搭配訂製色選，打造摩登唇妝。

Peter Philips提到：「我很喜歡極端色彩，像是正紅、正黑，但對我來說，最令人無法自拔的挑戰其實是打造彷彿自然的裸唇色。就像玫瑰木（rosewood）這個顏色，一想到塗上它的女性何其多，我花心思調出一系列細膩的色譜，從裸膚到幾近巧克力粉紅色，依據每個人雙唇與膚色的自然色調，打造出自然時髦的妝容。」

圖片提供／KAI DELUXE、Bobbi Brown、M.A.C、BeautyMaker、客林國際、蘭蔻、紀梵希、迪奧、香奈兒、東方美、資生堂、媚比琳、台灣蜜納、高絲