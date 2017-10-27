《2017秋冬彩妝 透光土調》焦糖土色

2017-10-27

記者邱巧貞／台北報導

今年秋冬，沉穩自信的透光土調，演繹出「少即是多」的妝容魅力。從近來大勢來襲的土色唇風潮、到濃郁特調的咖啡棕眼眸，以及彷彿貼身衣物般的裸膚土色調的肌膚，都說明了「透光土調」是這一季正在上演的美妝趨勢。

這個趨勢並非不帶任何顏色，透明度是至要關鍵，像是融合了蜜桃、玫瑰色，可透過在肌膚、眼部或雙頰運用微妙的變化去呈現，看起來像是從肌膚中透出來，是清新和經過整理的妝感。

近來引爆的裸色唇風潮，讓不少喜歡裸唇的女性深感：「雖漂亮，但氣色不好時不能用、沒上底妝也不能用……」不過，今年的土色調變得更多樣化，有別於之前發燒的咖啡棕、咖啡紫紅等深暗砂土色調，開始流行色澤帶點紅、粉、裸膚、莓果色等升級版土色調。

媚比琳（Maybelline）推出一系列「焦糖土」唇膏，土色調中融入乾燥玫瑰色的柔美感，使肌膚更顯白、具血色感，比裸色更能襯托出肌膚的好氣色，也比一般土色還要紅潤有活力。

此外，媚比琳全新焦糖土色系一次推出兩種質感：濃烈霧感的「極綻色柔霧花蜜唇膏」，以及首度登場、帶有絲霧光澤的「極綻色絲絨霧光唇膏」，將裸土色升級為玫瑰焦糖土，展現自然好氣色。

圖片提供／KAI DELUXE、Bobbi Brown、M.A.C、BeautyMaker、客林國際、蘭蔻、紀梵希、迪奧、香奈兒、東方美、資生堂、媚比琳、台灣蜜納、高絲