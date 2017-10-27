《新彩寶新經典︰Van Cleef & Arpels》

2017-10-27

記者王瀅娟／台北報導

兩個工藝的結合

Van Cleef & Arpels將兩個代表作：Perlee系列與指間戒結合，成為Perlee系列的最新演繹。開口戒指的一端為黃K金底座鑲鑽，另一端是凸圓形切割的孔雀石、紅玉髓或土耳其石，都以品牌著名的金質圓珠工藝包覆，佩戴在手上就像是指間憑空長出寶石般，洋溢優雅的俏皮感。

Perlee金質圓珠原本是Van Cleef & Arpels用以作為珠寶飾邊的工藝，由工匠手工在K金底座邊緣上雕鑿出金質圓珠，大小一致，再逐一加以拋光，直至金質圓珠呈現出光亮如寶石般的光澤，才算大功告成。雖是不起眼的配角，然而卻是非常耗費時間與專注力的工藝，可增加珠寶的精緻感。當代珠寶幾乎已經不見金質圓珠飾邊，而Van Cleef & Arpels特別將此工藝獨立出來放大，成為一個洋溢古典氣息的獨立系列，顯示出品牌對於珠寶工藝的重視。

Perlee指間戒系列，Van Cleef & Arpels特別依照寶石的色彩屬性，選用18K白金搭配土耳其石、18K金搭配孔雀石、玫瑰金搭配紅玉髓，令寶石顏色更為鮮豔明媚。寶石亦經精心挑選，孔雀石綠意濃郁，條狀紋理順直勻稱；土耳其石色澤濃郁而均勻，呈現迷人的藍綠；紅玉髓橙紅深邃的色調均勻中透出陣陣暖意，彰顯出品牌特別注重「個性寶石」的傳統，不因物小而有所改變。

圖片提供／Van Cleef & Arpels