《新彩寶新經典︰Chaumet》

2017-10-27

記者王瀅娟／台北報導

Chaumet以繡球花為靈感的Hortensia系列原本只有中高價位珠寶，今年新推出較易入手的Hortensia Eden系列，然而簡單並不代表隨便。

不簡單的四片繡球花

四片繡球花瓣以青金石、孔雀石與土耳其石打磨出中央高四周低、圓潤擬真的花瓣，旁邊搭配鑲嵌一朵玫瑰金雕琢的小花，這朵小花在邊緣與花蕊拋光，與霧面花瓣形成鮮明的光影，看起來更為立體。兩朵繡球花一大一小、一凸一凹、一豔一隱、一有寶石一有金雕，多重對比帶來豐富的賞玩趣味。無論是青金石、孔雀石或土耳其石，均搭配玫瑰金，強調此系列的女性柔媚感。

圖片提供／Chaumet