《新彩寶新經典︰Boucheron》

2017-10-27

記者王瀅娟／台北報導

Boucheron創意總監Claire Choisne上任後推出的Serpent Boheme系列，今年首度推出鑲嵌彩色寶石的版本。她表示：Serpent Boheme系列一直是我最喜歡的作品之一，它完美融合復古風格和摩登品味，其難以言喻的美感超越時間及潮流，你不只可以穿晚禮服配戴這組珠寶，同時也可以穿牛仔褲時佩戴！Serpent Boheme系列也是Mix & Match的最佳代表，每一件作品都可以互相搭配。

水滴型刻面 巧思搭配

Boucheron細心的以18K白金搭配紫水晶、18K金搭配黃水晶、珍珠母貝與青金石，玫瑰金搭配縞瑪瑙，突顯增豔各種寶石的獨特色彩。有趣的是，不只是會透光的紫水晶與黃水晶，Boucheron將不透光的青金石、珍珠母貝與縞瑪瑙都雕刻成水滴型刻面寶石，而非平面或蛋面，因而呈現與眾不同的光澤。

Serpent法文為蛇，1878年起便以象徵守護與愛的形象存在於Boucheron，而Serpent Boheme更融入波西米亞自由奔放的精神，水滴造型象徵蛇頭，扭結鍊條代表蛇身，抽象的表現靈感來源，不僅美麗，更具個性。鑲嵌了彩色寶石的Serpent Boheme，讓打造個性的自由度更加提高。

圖片提供／Boucheron