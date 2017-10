《新彩寶新經典︰Piaget》

2017-10-27

記者王瀅娟/台北報導

Piaget推出Possession系列逾25年,今年第一次鑲飾彩色寶石,而且一口氣就推出青金石、孔雀石、土耳其石、縞瑪瑙與紅玉髓等5種彩色寶石,每種彩色寶石又分別有項鍊、手鍊與開口手鐲等不同設計,形成一個不容小覷的子系列,可見Piaget對此系列抱有相當大的信心。

Possession最原始的設計為圈上加圈的雙圈設計,上圈可以轉動,用以比喻既緊密接合卻仍保有自由活動空間的愛情關係。近年Possession系列被重新定義為女人的貼身夥伴,「轉動,世界由妳掌握(Turn, and the world is yours.)」,伴隨女生迎接每個挑戰,宣示真我個性,活出燦爛人生。而加入色彩飽和的彩色寶石更強調了個性,青金石的深邃藍調、縞瑪瑙的濃黑墨彩、土耳其石的鮮豔藍綠、孔雀石的翠柏碧綠與紅玉髓的緋紅嬌豔,展現率性、無畏、俏皮、明豔、魅惑等女性特質。

新Possession 玫瑰金配彩寶

Piaget特別以玫瑰金搭配彩色寶石,再次強調此系列的女性特質。項鍊設計成長鍊款式,經典圓環環繞寶石成鍊墜,長項鍊亦可繞兩圈轉變為短項鍊佩戴,做出更個性化的造型搭配。開口手鐲兩端鑲嵌寶石的鑲鑽圈環仍保有可轉動的特質,具彈性的鐲環令佩戴更為簡單,也不刮手。手鍊墜飾同樣以圈環環繞寶石,旁邊還搭配鑲嵌一顆小鑽,為此系列最入門的選擇。

圖片提供/Piaget