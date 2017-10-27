SOGO週年慶 忠孝館家電滿5千送5千─台北店3館11/9同時登場 妝品回饋高達25%

2017-10-27

〔記者凃盈如／台北報導〕SOGO百貨台北店3館週年慶將於11月9日至20日展開，今年與往年一樣，全檔期12天， 持國泰世華卡消費女裝、女鞋、男裝、寢飾、鍋具等，滿6,000元贈600元抵用券；指定國際精品、時尚名品、珠寶，滿20,000元送2,000元抵用券。SOGO不負「美妝天后宮」美名，在妝品部分今年回饋高達25%，刷6,000元可得600元週年慶抵用券、100元特別優惠券，以及刷卡滿額禮300元和女裝抵用券500元，共1,500元回饋，且可以此優惠於忠孝館購入全球秒殺的缺貨品TOM FORD HONEYMOON眼彩盤、YSL奢華緞面唇膏#70煙火限定版，以及復興館獨賣的JO MALONE「聖誕拉炮」以及限定禮盒。

特別的是，今年SOGO忠孝館家電樓層，推出30年來首度 「消費滿5,000元送5,000元」， 於指定日期單筆消費滿5,000元，購買限定商品可折抵5,000元，限定商品包含Apple iPhone8 PLUS 256 GB，售價34,500元，限量70台，折抵5,000元之後只要29,500元，另有Panasonic清淨除濕機、dyson吹風機等6樣明星商品，都適用於此抵用方案，而國泰世華更祭出電視、按摩椅、床墊、寢具單筆每滿10萬元送18,000元的限量商品券。 此外，為了貼心消費者購物，首度與Uber優步合作，週年慶期間於SOGO台北三館搭Uber上車或下車，新用戶輸入優惠代碼「SOGO30TPE」即享「首次乘車200元車資折抵」，現有用戶於週年慶期間不限消費金額，憑發票可至各館服務台兌換限量乘車優惠代碼1張，享「尊榮優步7折車資折抵」，上限150元 。