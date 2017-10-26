東京車展 指標車款現場傳真

2017-10-26

記者方維鐸／東京攝影、報導

由日本自動車工業會JAMA主辦的東京車展，今年對一般民眾開放的展期為10月28日至11月5日（10月27日下午時段為預賞日，預售票價高出一倍有餘，且僅限量2萬張），地點依舊在東京台場的Tokyo Big Sight東京國際展示館。這是台灣汽車迷參觀最便利的重要國際車展，加上本地用車文化向來深受日本影響，所以許多國人也會安排假期前往東京看展旅遊。

東京車展的展出內容包羅萬象，涵蓋了自動車、摩托車、車載多媒體系統商和車用零配件商，本文則聚焦在主要車廠所展出的概念車和新車上。

豐田第3代Century

本屆東京車展豐田最具指標意義的量產新車莫過於作為日本天皇御駕的Century豪華房車，初代Century是在1967年問世，經過30年才推出現行第2代車款，如今第3代發表又時隔20年之久，50年來累計的總產量不過8,700輛左右。全新Century外型仍延續前兩代的經典大器，融入時下新車的圓潤感與嶄新技術，搭載5.0升V8引擎與Hybrid油電系統，長達3,090mm的軸距，後座採分離式雙座設計，完美體現日本豪華大車的尊榮美學。

豐田Fine-Comfort Ride概念車

主場勢力強大的豐田車廠，這次展出龐大陣容，其中有一款名為Fine-Comfort Ride的概念車，儘管其車身線條與車門設計都充滿MPV的風格，原廠卻定義為6人座豪華房車。本車全長4,830mm，但軸距卻長達3,450mm，前兩排的4張獨立座椅可以360˚旋轉滑動，空間機能性相當獨特。動力來源為Fuel Cell氫燃料電池模組，透過4個輪子的電動馬達來驅動，不僅零排放、零污染，更驚人的是續航距離可達1,000公里，且補充液態氫就跟一般汽柴油車加油一樣迅速便利。

豐田GR HV Sports概念車

豐田這款名為GR HV Sports的概念車，是以86為基礎改裝而來（顧名思義是由Gazoo Racing操刀），大致上還看得出86的影子。車頭的直列式LED頭燈和車尾向下連結至分流器的設計，源自參賽WEC的TS050 Hybrid原型賽車，結合電動收折的Targa硬頂，並取消了86的後座來安置Hybrid系統的電池組；內裝控台也維持著86的基調，最神奇的是中控台上有著自排系統的P、R、N、D檔位按鍵，紅字M的按鍵則可用來切換成6速手排模式，充滿一股讓人說不出的惡趣味。

豐田TJ Cruiser

豐田旗下不乏小型Crossover產品，但他們這次東京車展秀出了更不落俗套的TJ Cruiser，其車名的TJ即為Toolbox和Joy兩字的縮寫，強調空間機能性與樂趣兩大產品宗旨。本車4米3的車長確實是小型Crossover的水準，卻擁有2,750mm長軸距，以及類廂型MPV的方正陡直車身線條，得以在有限的尺碼下創造出極大化的車室空間。車內除了駕駛座外，副手座和後座皆可完全傾倒打平，變化成平坦且縱深絕佳的置物空間。

日產LEAF nismo概念車

日產今年稍早推出了第2代LEAF電動車，除了續航距離提升之外，並加入了半自動駕駛功能，而東京車展將展出由日產賽車部門nismo操刀的LEAF nismo性能化概念車，除了賦予這輛電動車跑格化的外觀視覺效果及內裝氛圍鋪陳，還透過重新調校的運動化懸載設定，搭配低扁平比的胎圈組合，來營造更富樂趣的操控反應，藉由電腦程式的改寫，讓LEAF的加速反應變得更加快速凌厲，未來也計畫要量產上市。

大發DN Compagno概念車

以生產K-Car和小型車為主的大發車廠，這次推出4款車名冠上DN的全新概念車來展示，其中最讓人眼睛一輛的當首推這款DN Compagno小型4門Coupé概念車。它是以1963年的Compagno雙門房車（因為外型不流線，所以當年被稱為雙門房車，而非Coupé）為發想，結合了部分昔日的經典造型元素，但這次所呈現的是一輛身形流線的4門Coupé轎跑車，還採用隱藏式後車門把設計，堪稱大發展區最吸睛亮眼的秀車。

鈴木XBee

有鑑於全球小型Crossover的風行，專擅於小型車與越野車的鈴木車廠，推出一款集這兩種特質於一身的都會用小型跨界休旅車XBee，有著方正粗獷的越野車造型元素，搭配具輕度越野能力的離地高度設定，便於都會穿梭的小巧車身尺碼，提供都會時尚買家一款個性更鮮明的Crossover新選擇。現場並展出Outdoor Adventure和Street Adventure兩種不同外觀風貌的車型，體現本車訴求的戶外與都會兩大主軸。

三菱e-Evolution概念車

三菱車廠這次最受矚目的展出車款當首推e-Evolution概念車，它承襲了昔日三菱享譽車壇的Evolution名號，意味著絕不是輛簡單的Crossover而已，不僅有著前衛流線的跑車身形，結合跨界車款的離地高度設定，3具電動馬達的純電AWD驅動系統，以及時下最夯的AI人工智能科技，提供駕駛人相當全面的駕駛輔助功能。雖然這樣的概念車付諸量產的可能性很低，但成功呈現了三菱造型設計與技術研發的實力。

Mazda Kai概念車

深受國人喜愛的Mazda3掀背車也接近大改款的時候了，這次Mazda展出的「魁」Kai概念車即預告了下一代Mazda3掀背車的雛形。Kai仍延續該品牌的KODO「魂動」設計語彙，有著比現行Mazda3更寬、更扁的動感身形，車頭前臉的大型水箱護罩提供了鮮明的家族識別，搭配兩旁更細扁的頭燈造型，呈現一種「睥睨」的氣勢。車上搭載了同樣在本次車展揭示的SKYACTIV-X壓燃點火式汽油引擎技術，相當值得日系掀背車買家期待。

Subaru Viziv Performance概念車

以水平對臥引擎與對稱式4輪驅動兩大技術馳名車壇的Subaru，這次在東京車展的焦點秀車為4門房車造型的Viziv Performance概念車。其頭燈ㄈ字形LED晝行燈光型及6角形水箱護罩構成的車頭前臉，延續了該品牌新世代產品的Dynamic×Solid設計語彙，視覺上相當剽悍霸氣。眾所周知，它就是用來揭示接下來的WRX性能房車的雛形概念，未來量產車將以SGP（Subaru Globle Platform）模組化平台來打造。

部分圖片提供／Daihatus、Honda、Mitsubishi、Nissan、Subaru、Suzuki、Toyota