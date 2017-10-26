百貨週年慶最高潮 10大必敗美容家電

2017-10-26

記者吳佩樺／台北報導

百貨週年慶即將進入最高潮，包括台北忠孝SOGO下月9日起加入戰局。美容小家電買氣旺，尤其是吹髮機王最熱銷，Dyson Supersonic週年慶主打限量盒裝版，包括銀盒、藍盒等，原價16,200元，特價14,600元；Panasonic NA98引進白色款拚場；飛利浦溫控吹風機下殺53折。

此外，「凍齡」美容小家電促銷亦不手軟，例如YA-MAN雙引流美形滾輪首推買一送一；百靈洗臉機SE832S櫻花粉版祭5折優惠等。本篇推薦10款必敗超值美容小家電。

Panasonic NA98吹風機 女神白新色

Panasonic NA98去年底登台，原本只有引進桃紅色，近期再上市白色款。NA98台灣定價跟日本價格差不多，打趴水貨代購。跟前代相比，最大進化是提升奈米水離子的含量，讓頭髮保水度增加20%並更柔順。售價6,290元。

Panasonic HS99直髮燙捲器 防護髮質

不只NA98吹風機，Panasonic將奈米水離子技術也運用到HS99直髮燙捲器，直、捲二用，機身左右二側有奈米水離子出風口，同樣強調能提升頭髮保濕感，打破造型器會損害髮質的印象。售價3,999元。

百靈SE832S洗臉機櫻花粉版 5折優惠

百靈SE832S洗臉機結合洗臉和除毛二大功能，附有洗臉刷頭、拔毛刀頭。拔毛刀頭設計10個精密夾輪，可拔除最短0.02公厘的臉部細毛。原價3,680元，特價1,840元。

Dyson Supersonic吹風機 奢華盒裝版

Dyson Supersonic週年慶主打限量盒裝版，附有奢華外盒，包括銀盒、藍盒等，原價16,200元，特價14,600元，且有收納座、美髮梳二選一。Supersonic外型符合人體工學，握持輕巧，加入智慧溫控技術。

百靈9295cc電鬍刀 送電動牙刷

百靈電鬍刀9295cc搭載全新鈦金修剪器，擁有更佳的輕膚性，且能有效刮除平躺鬍鬚。刀頭接觸肌膚面積增大40%，舒適度卻提升。原價25,888元，特價23,888元，贈送Oral-B P7000電動牙刷。

YA-MAN雙引流美形滾輪 買一送一

YA-MAN 雙引流美形滾輪適用臉部和全身按摩，具備3種模式，例如輕柔的藍光模式專為臉部肌膚設計。雙滾輪面積較前代增大2倍，提升按摩效率。支援IPX7防水。原價9,900元，特價8,888元，贈送冰熱美肌儀。

Oral-B Genius9000玫瑰金電動牙刷 送LC烤盤

Oral-B Genius9000電動牙刷具備6種潔牙模式，主打可連接手機App，記錄和追蹤刷牙位置，幫助牙齒保健。加入12種360度彩色亮燈。原價7,690元，特價7,290元，贈送LE CREUSET橢圓24公分烤盤和長方19公分烤盤。

no!no! 8800藍光除毛儀 下殺4折

no!no! 8800藍光除毛儀利用熱學原理除毛，全身均能使用。具備寬、窄刀頭，寬刀頭可用於手腳除毛；窄刀頭適合臉、腋下等敏感部位。熱力強度能調整。原價9,900元，特價3,999元。

飛利浦SC6250煥膚儀 送敏感探頭

飛利浦SC6250煥膚儀號稱長期使用能使肌膚透亮，類似去角質概念，加上氣壓式按摩，讓肌膚達到平滑效果。充電8小時，電力達30天。原價14,500元，特價9,990元，贈送敏感肌探頭。

飛利浦HP8280吹風機 53折入手

飛利浦HP8280吹風機主打溫控技術，號稱能感應頭髮濕度、控制風溫，吹髮時不傷髮質。飛利浦強調出風過熱，會刺激頭皮，損害頭皮的健康。原價4,500元，特價2,388元。

註：價格或有更動，以各通路為準。

圖片提供／Panasonic、恆隆行、飛利浦