Only Watch慈善拍賣 今起預覽獻愛

2017-10-26

〔記者方惠宗／台北報導〕兩年一度的「Only Watch」慈善拍賣會於今（26）日至明日首度在台灣進行預覽會，於台北佳士得藝廊公開展示頂級錶商為此會所造、世上僅此1只的腕錶，為無解罕病「裘馨氏肌肉失養症」（Duchenne Muscular Dystrophy，簡稱DMD）籌措醫學研究資金。

「錶中之王」百達翡麗（Patek Philippe）曾於上屆Only Watch以不鏽鋼製的5016A三問陀飛輪逆跳日曆萬年曆腕錶拍得730萬瑞士法郎（約台幣2.3億元），比原先估價70萬至90萬瑞士法郎高出十倍之多。今年，百達翡麗再次以鮮少使用的鈦金屬錶殼製作出具備三問報時、單按鈕計時碼錶、即時跳換萬年曆，配以顯示窗及月相顯示功能的編號5208T三重複雜功能腕錶，不少行家預測此作應會蟬聯高價榜首。

寶璣（Breguet）推出有著直線排列設計萬年曆的黃K金錶殼Classique腕錶。直線性排列的萬年曆設計於1997年拿下專利，面盤顯示的各種資訊是由時間以及萬年曆的日期、月份、星期與年份所組成，並以古老、細膩的機刻雕花工藝製作出傳統的「巴黎釘紋」，其和諧與純粹讓這只腕錶充滿原創與識別度。

今年適逢普普藝術大師安迪沃荷（Andy Warhol，1928～1987）逝世30年，伯爵（Piaget）宣布攜手沃荷博物館保存這位伯爵家族好友的藝術資產，包括安迪沃荷博物館的珍貴作品、書信檔案與其所收藏的伯爵腕錶，並以安迪沃荷所收藏眾多伯爵腕錶之一的枕型錶殼黃金腕錶為雛型，為今年Only Watch打造出Black Tie Vintage Inspiration腕錶；這款以棕色彼得石（Pietersite）為錶盤的黃金硬石錶盤腕錶呼應今年Only Watch的色彩主題。

TAG Heuer亦捐出套裝腕錶組合於活動中進行義賣，這款套組包含Connected Modular 45智能腕錶與Heuer-02T COSC陀飛輪計時碼錶的可拆換錶頭一只，兩者均與今年Only Watch的主題色「黃色」相互呼應。

邁入第7屆的Only Watch共有47個品牌與2個特別合作企劃捐出他們的唯一之作。在行經摩納哥、曼谷、新加坡、杜拜、伊斯坦堡、香港與台北的世界巡迴預覽之後，將於今年11月11日於日內瓦貝爾格四季酒店（Four Seasons Hotel des Bergues Geneva）進行拍賣。

圖片提供：Piaget、Breguet、TAG Heuer、Patek Philippe