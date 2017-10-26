鯊魚精神 隨時就緒時尚新能量

2017-10-26

〔記者方惠宗／台北報導〕義大利頂級休閒服飾品牌Paul & Shark全新概念旗艦店在香港尖沙咀 Elements購物中心開幕，並首次在亞太區發布由號稱「全球最會穿衣男人」的時尚大叔、專業時尚採購家Nick Wooster所主導創意的2018春夏系列，以時尚與科技的結合為品牌注入新能量。安心亞、李國毅等更受邀為品牌全新主題「#我是鯊魚座」（#IAmASharkaholic）入鏡；在「鯊魚座」這個創意主題下，透過攝影師陳漫所設置波光粼粼的場景中，分享自己的「鯊魚精神」。

開幕會揭開現場安心亞僅穿比基尼與襯衫、以品牌最新服裝打造性感造型的主題照片，展現她的「鯊魚精神」。安心亞說：「我覺得我跟鯊魚都有著敏銳的第六感，時常蓄勢待發，一直盯住目標，逮準時機隨時游過去咬住獵物，達成目標；一刻都不會讓自己停下來。」

李國毅則說，每一個想成為演員的人，內心都應該會有「鯊魚座」的精神，勇於嘗試，敢於去做別人不敢做的事情。他說：「就好像鯊魚般，非常執著，不怕苦難不停地前進。」他還談到在《麻醉風暴2》中，同時飾演外科醫生以及饒舌歌手，雖然壓力非常大，但為了演好這個角色，讓自己完全沈浸在角色的意念當中；「當時我陪在醫生以及饒舌歌手身邊大概3個多月，就是為了讓自己能夠吸收他們的一切。」

李國毅說，演好每個角色最好的方式，就是不斷嘗試、找尋方式讓自己進入那個角色的世界裏；「到時候做出來的其實都不是表演，而是生活。」

圖片提供：Paul & Shark