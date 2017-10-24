穿越典藏庫 Kenzo花漾少女─簡嫚書挺肚站台 限量罌粟印花洋裝上身 回到少女時代

2017-10-24

〔記者方惠宗／台北報導〕簡嫚書今年7月宣布懷孕，將在明年2月升格當媽。她昨（23）日現身Sogo台北復興館為Kenzo全新概念店與攝影展揭幕，身穿Kenzo Memento N°1限量系列罌粟印花洋裝，滿意的說：「穿起來像是回到少女時期，都忘記自己即將為人母了！」

Kenzo Sogo復興館專門店是一個極具現代感的舒適空間，除備有完整男女主線服飾及配件，更搶先販售Kenzo Memento N°1限量系列，這是品牌創意總監雙人組Carol Lim及Humberto Leon從今年開始、每年都將重新演繹Kenzo典藏庫的特別計畫。率先打頭陣的Memento N°1服飾重新演繹經典設計，色彩及質地均悉心以仿舊方式處理，散發濃濃復古風情，而高田賢三先生所鍾愛的自然元素，像是罌粟花、仙鶴、老鷹、雄獅及大象等圖騰也貫穿於該限量系列。

特別的是，1983年與高田賢三合作的瑞士攝影師、今年78歲的Hans Feurer，這回也重返西班牙蘭薩羅特島為Memento N°1掌鏡，透過館內進行的「Kenzo Memento經典回顧攝影展」與1980年代攝影作品一起陳列；在年代影像的對照之下，更引人以現代眼光重思當時作品的震撼；展出至11月8日止。