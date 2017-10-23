【Super GT競技血緣雙門Coupé】 Lexus LC 500試駕

2017-10-23

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

Lexus參賽日本Super GT系列GT500組的LC 500廠車，即以市售版LC 500為藍本所打造，儘管兩者在構造上截然不同，但競技本格卻讓兩者緊密連結。

本文試駕的Lexus LC 500為琥珀棕車色，擁有Lexus家族特有的大型鍍鉻紡錘型水箱護罩及箭矢型LED日行燈，搭配視覺感突出的21吋前後配鍛造鋁圈，以及前245/40RF21、後275/35RF21的失壓續跑胎，體現日本GT跑車的華麗跑格。

引擎蓋下是一具排氣量4,969cc的V8自然進氣D-4S多重燃油噴射引擎（原廠代號2UR-GSE），可輸出477匹最大馬力與55.0公斤米最大扭力。與其匹配的是車壇首見的10速手自排變速箱，0～100公里／時加速僅需4.7秒，不受限速裝置封印的極速則可直上270公里／時。

將本車的智能多重駕馭模式切換至Sport S+下，可營造出最激亢熱血的駕馭感受，不僅油門反應變得極為凌厲，加速力道澎湃猛暴，伴隨引擎聲浪鳴響器產生的激昂聲浪，讓駕駛人體認Lexus近乎苛求的駕馭感受。而趨近理想的52：48前後軸配重，結合AVS可變阻尼避震系統，則讓這輛FR後驅的GT跑車在激烈操駕下顯得格外穩健，賦予駕駛人充分的信心去驅策其性能極限。

這輛試駕車採用雅緻的棕色內裝，Lexus顛覆傳統沒有採用任何大面積的飾板鋪陳，完全運用觸感柔軟的皮革和Alcantara人造麂皮交織搭配，其間點綴以鍛面金屬飾件，作工質感極為考究。此外，由車廠首席試車手精心測試打造的方向盤和排檔桿頭握感，也都有助於駕馭感受的提升。後者經由職人精湛的車縫手工，以寬度僅0.2mm「內對內」工法縫製真皮，再包覆以排檔頭飾片，握感堪稱極致。

和泰汽車將LC 500和LC 500 Limited Edition（減少了部分跑格配備，採製程複雜的風馳藍車色與風尚白內裝）分別開出559萬和539萬的售價，對鍾情Lexus精良品質與售後服務的多金跑車買家自有絕佳的說服力。