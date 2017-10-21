溫昇豪走秀迷你包 陳思璇堆坑勸敗

〔記者方惠宗／台北報導〕隋棠與溫昇豪原定昨（20）日下午一起為法國時尚品牌Maison Promax萬聖節系列「Villain Squad」快閃店開幕活動站台，預期讓2人在2010年合作演出的電視劇《犀利人妻》之後、再度「合體」，帶來看點，沒想到隋棠因急性蕁麻疹在當天凌晨惡化、臨時告假，活動揭幕前2小時才緊急換角陳思璇。所幸活動按時進行，迎接現場擠爆的人潮。
Maison Promax 2017秋冬「Villain Squad」限量迷你側肩包全系列共17款，每款商品皆以好萊塢反派角色為設計靈感、運用品牌經典款Alfie後背包為基礎的翻玩詮釋，將令人驚悚、恐懼的角色特質反轉，呈現優雅、甜美與性感風格，打造出摩登、童趣又奢華的小型包款，並為這17款作品開設「Villain Squad」快閃店，獨家選點台北新光三越信義新天地A11館。該系列價位帶約6,900元至9,350元，各限量50只。溫昇豪直呼每一款好可愛，動心想買給女兒當禮物，陳思璇也狂敲邊鼓，說：「對啊，萬聖節可以幫女兒打扮、人包合一！」
溫昇豪說，在活動前致電隋棠、關心病情，透露「她聲音聽起來很虛弱，身體真的不舒服」，並在現場向隋棠喊話：「趕快康復，一起去吃飯！」
Maison Promax「Villain Squad」快閃店展店至10月31日。