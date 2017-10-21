2017-10-21

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞日本女人最懂得深入研究各種妝容達到的效果，還在等待邂逅的女生們，今年秋冬，日本彩妝丰靡美姬ESPRIQUE提出「溫暖咖啡歐蕾」色彩，透過溫暖的頰彩色調，打造令人難忘的澎潤光澤，猶如微醺後般的臉頰，紅潤自然，隨時可以準備迎接專屬於大人系的浪漫邂逅。

這兩款「溫暖歐蕾限定色」的暖色調頰彩，以保濕滋潤的精華油為基質，色澤飽滿光澤，一款RD-5能塑造立體輪廓的內斂的赤陶色系，另一款PK-6為融入肌膚的粉漾色調。