Audi全新A8 L豪華房車 瓦倫西亞試駕

2017-10-19

記者方維鐸／西班牙攝影、報導

Audi全新大改款的A8豪華房車，10月上旬在西班牙東部濱地中海的第3大城瓦倫西亞展開全球媒體試駕活動，值此深秋時節地中海沿岸依舊氣候溫暖、日照充足，儘管北邊的加泰隆尼亞獨立運動鬧得如火如荼，但瓦倫西亞仍是一片祥和平靜，完全不受影響。

新一代A8車頭水箱護罩視覺上更加寬扁霸氣，現場提供的試駕車皆選配有創新先進的HD矩陣式LED頭燈及OLED尾燈組，展現Audi在汽車照明科技的領先地位。車體的Audi Space Frame結構則以碳纖維、鎂合金、鋁合金和鋼材等複合材質打造，剛性要比上一代A8增強了24%。

全新V6 TFSI引擎效能更精進

記者試駕到的是國內會引進的A8 L 55 TFSI quattro長軸汽油車款，引擎蓋下搭載這次全新推出的3.0升V6 TFSI缸內直噴雙渦流Turbo引擎，最大馬力輸出提升至340匹，扭力輸出峰值更達到51.0公斤米，搭配8速tiptronic手自排系統，由靜止加速至時速百公里僅需5.7秒，極速則被電子限速裝置封印在250公里／時。此外，在全車系列為標配的mild-hybrid技術48伏特供電系統加持下，這輛淨重約兩公噸的長軸豪華大車原廠平均油耗可達12.8～13.3公里／公升。

試駕活動以一處濱海活動中心為出發點，規劃了4個不同的試車路線，除了一段僅26公里的短程路線外，其餘3段的路程都在90公里以上，且涵蓋了一般道路、高速公路和蜿蜒山路，讓參與試駕的媒體能盡情體驗新A8卓越的行車表現。記者在試駕過程中跟同車的媒體朋友輪番駕駛，並乘坐後座體驗本車的行路舒適性，以及Bang & Olufsen Advanced音響系統23具高傳真喇叭提供的3D立體聲音效。

Audi AI主動式懸載+動態4輪轉向

全車系標配前／後軸最高可分配70%及85%的quattro智慧型全時4輪驅動系統（正常狀態下前後軸為40：60非對稱動力分配），賦予其絕佳的抓地循跡表現，透過Audi AI主動式懸載及動態4輪轉向系統的輔助，讓這輛豪華房車兼具平順如絲的行路舒適性，以及媲美跑車的操控穩定性。

在瓦倫西亞丘陵地帶的蜿蜒道路上馳騁，A8 L其實不太讓人察覺到豪華大車的壓迫感，透過Audi Select Drive選擇auto模式的駕馭感與舒適性，甚至會比在comfort或dynamic模式更均衡全面。面對狹窄急促的彎道，動態4輪轉向確實讓進出彎的過程更刁鑽犀利，但欠缺經驗的駕駛人可能還是得先適應一下，才不會被突如其來的車身擺動嚇出一身冷汗。

全新A8 L的軸距僅較上一代小幅增加6mm至3,128mm，面對BMW 7系列及國內剛剛上市的小改款S-Class等長軸豪華房車對手，數據上雖較為遜色，然而實際乘坐於後座仍覺得十分寬敞充裕，加上應有盡有的舒適奢華配備和功能，以及難以挑剔的內裝用料與組裝品質，自然會成為豪華房車級距的優選之一。

Audi Taiwan預定今年底台北車展先將新A8在國內公開亮相，正式導入上市則在明年第2季左右，車型會有搭載3.0 V6汽柴油動力的50 TDI、55 TFSI，以及4.0 V8汽油引擎的60 TFSI，接下來還可能追加配置6.0 W12引擎的70 TFSI頂級旗艦。

在濱海的碼頭區，Audi原廠規劃了一系列Audi AI動態體驗活動，讓媒體親身感受新A8的創新科技。

【Audi AI主動式懸載提供的側撞防護機制】

當車輛側面有時速超過25公里的物體快速接近時，其主動式懸載會立刻自動提升8公分，以剛性較強的門檻和門框結構來承受撞擊，原廠宣稱該機制可降低50%車內乘員胸腹受到的衝擊力道。

【Audi AI主動式懸載減緩路面衝擊回饋的效果】

這套透過48伏特供電系統支援的主動式電子懸載，若透過Audi Select Drive選擇comfort模式，能有效減緩路面突起物所造成的震顛感，提供較為舒適平緩的路面回饋。