呵護寶貝 抗菌抗敏天然防護

2017-10-18

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞一般提到消毒、抗菌產品，多數人直覺會想到漂白水、酒精等舊式消毒方式，但在媽媽界的抗菌寵兒則是「白因子」，知名小兒科醫師黃瑽寧的推薦，迅速在媽媽圈中竄紅。

「白因子」獨家從日本取得專利，製造出與人體白血球相同抗菌原理之成分「弱酸性次氯酸氫」（HOCl），是最接近人體的消毒液，比起酒精、漂白水，更無汙染、不刺激，「弱酸性次氯酸氫」經美國國際級實驗室測試證實，能直接穿透病菌細胞膜，與病毒、細菌作用後，直接還原成水，不會有化學物質殘留。「白因子」推出一系列抗菌消毒產品，從室內空間消毒到外出隨身抗菌，為媽媽們提供完整的防疫對策。

婦嬰保養品牌貝恩BAAN自1983年在台獨家代理德國知名品牌Bübchen，後又與頂尖藥廠 DREITURM合作，推出德國生產製造、適合國人使用的婦嬰皮膚保養品。近來，全新推出的嬰兒沙棘系列，以富維生素C的沙棘果為主成分，再加上向日葵、杏仁油、乳油木果油等天然植物精油，輕柔呵護寶寶的每一吋肌膚。貝恩BAAN嬰兒沙棘系列目前共有洗髮沐浴露、滋潤乳液、雪花膏、護膚膏、按摩油5項產品。

Dr. Vermén M. Verallo-Rowell是一位皮膚科醫師，同時也是皮膚病理學家，因在臨床中發現許多病患使用化妝品後有過敏症狀，其家人也有皮膚過敏困擾，因而於1979年創立抗敏感保養品牌「VMV HYPOALLERGENICS®」，以100%頂級萃取初榨椰子油與其中的「月桂酸甘油酯」為產品主成分。VMV 的熱銷明星商品「BOO-BOO BALM愛的奇蹟賦活修護霜」，標榜迅速修復舒緩刮傷、皮膚過敏、曬傷等不適狀況外，也適用於嬌嫩的嬰兒肌膚。