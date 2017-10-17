動齡力提升 安怡保骨超敢動

2017-10-17

〔記者林欣若／台北報導〕根據衛福部健保統計數字，國內女性骨折就診人數連年攀升，104年已突破37萬大關，較10年前攀升1.5倍，為了讓消費者重視骨質疏鬆問題、正確保骨；安怡日前舉辦「超敢動健走活動」，代言人梁詠琪特地出席，她說自己平常注重骨頭保養，希望20年後能與女兒一起靠腳力完成環遊世界的夢想。

中華民國骨鬆學會理事長吳至行提醒，與人體骨骼、肌肉、關節健康高度相關的行動力年齡（簡稱動齡），在30歲過後逐年遞減，若發現與過去相比快速步行速度變慢或走路步伐距離縮短，都可能就是動齡異常的警訊，為提升熟女動齡力，中華民國骨質疏鬆症學會推出「動齡計畫」，建議年過30歲輕熟婦女，每日飲用含有完整骨骼營養群、具國家骨質保健健康認證的高鈣牛奶；並選擇能夠兼顧柔軟度、平衡感、肌力3種運動種類的健走運動，為熟年生活的行動力打好基礎。

年過40的梁詠琪透露，平常和2歲的女兒Sofia一起去遛狗散步時，當Sofia跑跑跳跳時，她追著女兒的同時體力有點吃不消，讓她更加體認到維持動齡的重要，她因為工作忙碌，很難兼顧三餐營養均衡，所以每天早晚會各喝一杯安怡高鈣牛奶，補充足量的鈣質、維生素D3、蛋白質、鎂等鞏固行動力的關鍵營養素，讓運動效益更加乘。她也提醒，不能用沒時間當成不運動的藉口，平時購物、走路都能夠顧動齡，現在好好保養，將來才有好腳力陪女兒成長。