進口(跑格化)掀背車最超值-2

2017-10-16

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【產品升級科技配備再進化】

福斯Golf 280 TSI R-Line

熟悉福斯產品生態的人都知道，品牌銷售命脈的Golf車系過去40多年來，從未進行所謂的小改款動作，產品的進化升級都低調進行，以維持每一世代Golf的一貫性。如今面臨到汽車科技的快速進化，以及2015年爆發柴油門事件的巨額賠償，迫使Golf進行大規模的升級進化，才能站穩在歐洲最暢銷級距的市場領先地位。

福斯原廠沒有把這次產品升級稱為facelift（即所謂的小改款），國內導入的update升級版280 TSI R-Line仍搭載EA211系列的1.4升直4 TSI缸內直噴渦輪增壓引擎，最大馬力維持在150匹，從1,500轉即可產生峰值為25.5公斤米的扭力高原，結合齒比綿密的7速DSG雙離合器自手排變速系統，並配有Start／Stop引擎自動啟閉系統和煞車動能回收系統，能源局平均油耗每公升可跑16.8公里，符合其排氣量最佳的1級耗能標準。

本車一開上路即展現出輕快直接的加速反應，原廠數據其0～100公里／時加速可在8.2秒達成，在高速公路上極速可直上216公里／時，這樣的性能絕對能滿足你日常用車的需求，同時讓馬路上一缸子國產中型房車黯然失色。福斯集團鉅資開發的MQB模組化底盤平台，展現出輕量化及高剛性的優點，全車系將XDS主動式電子限滑差速器列為標配，轉向反應變得十分犀利精準，入彎時轉向不足現象相當輕微，大大提升了操控靈敏度與駕駛趣味感。R-Line駕駛座儀表及中控台周遭採用黑色鋼琴烤漆飾板，前副手座及門邊則採金屬灰鑽石紋內飾板，搭配R-Line專屬運動化真皮多功能方向盤，讓車艙更富性能鋼砲的跑格氛圍。Golf升級進化後新增的Active Info Display 12吋全邏輯數位化儀表，以及結合Soft Key全平面虛擬按鍵與手勢控制功能的 "Discover Pro" 9.2吋多媒體觸控音響主機，也是從280 TSI R-Line開始才列為標配。

台灣福斯汽車將升級版Golf 280 TSI R-Line維持原先115.8萬的售價，若考慮新增的多項科技配備，以及外觀完整度更高的空力套件，這價格絕對物超所值。