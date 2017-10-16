進口(跑格化)掀背車最超值-1

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【外觀小改安全升級更超值】
Lexus CT 200h F SPORT小改款
2011年問世的Lexus CT 200h油電掀背車，迄今已締造全球30萬輛的銷售數字，繼2013年底初次小改款之後，今年6月中旬原廠發佈了第2度小改款新車，外觀巧妙結合品牌L-shaped和Spindle造型元素，本文試駕的F SPORT版更進一步將專屬外觀套件予以燻黑處理，視覺上更動感富殺氣。
引擎蓋下的Lexus Hybrid Drive系統，仍採用1.8升Atkinson循環引擎搭配永磁電動馬達，產生136匹馬力的最大總和輸出，帳面數據擁有0～100公里／時10.3秒的起步加速性能，180公里／時的安全極速，小改款後每公升可跑23.3公里的能源局歐規平均油耗，要比原先的22.7公里／公升有所進步，能源效率當然還是該排氣量級距最佳的1級表現。
雖說CT 200h是輛標榜節能的油電掀背車，但若將中央鞍座上的智能多重駕馭模式旋鈕向右轉到SPORT模式，頓時儀表板光色就由EV／ECO／NORMAL模式的藍色變成熱血的紅色，同時原來左邊的Hybrid動力指示表瞬間由引擎轉速表所取代，油門踏板的反應也隨之提升，TRC循跡防滑控制系統的介入延後，讓駕駛人獲得更高的駕馭主導性。而F SPORT硬朗紮實的跑車化懸載設定，結合輔助得宜的EPS電子動力方向盤，具有左右死點2.7圈的俐落轉向反應，操控起來樂趣橫生。
第2度小改款的CT 200h儀表控台介面大抵維持原來的基調，這輛F SPORT版內裝採用黑色豪華皮格／織布混搭，結合黑色勁裝頂篷和暗色稜光鋁質飾板，並配有F SPORT專屬透氣真皮方向盤、排檔桿、鋁合金踏板組和鍍鉻門檻，營造出肅殺感十足的跑格座艙氛圍。
此外，小改款後全車系標配Lexus Safety System+主動安全防護系統，提供消費者全方位的行車安全保障。
本文試駕的CT 200h F SPORT此番將配備等級重新規劃調整，車型編成由原先3個等級精簡為單一等級，開出極具競爭力的139萬車價，可望在進口高級品牌掀背車市場帶來不小的波瀾。
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Lexus暢銷Hybrid小型掀背車CT 200h，今年6月中旬發佈第2度小改款新車，國內於上個月發表上市。本文試駕的F SPORT版本將專屬外觀套件予以燻黑處理，搭配結合箭矢LED光條日行燈的新款LED頭燈組，視覺上更顯殺氣騰騰。
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小改款車尾換上全LED的大亮起面積尾燈，中間的3D小鴨尾造型更立體突出，保險桿兩端結合反光片的大型網狀飾框亦更顯突出，下方黑色分流器飾框則予以簡化，營造出更寬、更低的視覺效果。
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Lexus CT 200h的動力性能雖談不上鋼砲等級，但紮實硬朗的F SPORT跑車化懸載，搭配前後主動式車身抑震系統，操駕起來的感受完全不輸給歐系掀背鋼砲。
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引擎蓋下的Lexus Hybrid Drive系統，結合一具可輸出99匹最大馬力的1.8升Atkinson循環引擎，以及具有80匹馬力輸出的永磁電動馬達，最大總和馬力可達136匹，能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑23.3公里，無庸置疑是該排氣量級距能源效率最佳的第1級。
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本文試駕的CT 200h F SPORT採黑色豪華皮布內裝搭配黑色頂篷和暗色稜光鋁質飾板，並配有F SPORT專屬的真皮方向盤、排檔桿、鋁合金踏板組和鍍鉻門檻，營造出充滿肅殺跑格的座艙氛圍。
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將中央鞍座上的智能多重駕馭模式旋鈕向右切換至SPORT模式，儀表左側的Hybrid動力指示表瞬間切換為引擎轉速表，儀表板背光和前艙氛圍燈變成熱血的紅色，整輛車的反應變得更直接凌厲，TRC循跡防滑控制系統則會延遲介入時機，讓駕駛人獲得激亢的駕馭感受。
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若將CT 200h的後座椅背完全傾倒打平，可將載物容量由375公升擴增至985公升。
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Lexus CT 200h F SPORT小檔案