進口(跑格化)掀背車最超值-1

2017-10-16

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【外觀小改安全升級更超值】

Lexus CT 200h F SPORT小改款

2011年問世的Lexus CT 200h油電掀背車，迄今已締造全球30萬輛的銷售數字，繼2013年底初次小改款之後，今年6月中旬原廠發佈了第2度小改款新車，外觀巧妙結合品牌L-shaped和Spindle造型元素，本文試駕的F SPORT版更進一步將專屬外觀套件予以燻黑處理，視覺上更動感富殺氣。

引擎蓋下的Lexus Hybrid Drive系統，仍採用1.8升Atkinson循環引擎搭配永磁電動馬達，產生136匹馬力的最大總和輸出，帳面數據擁有0～100公里／時10.3秒的起步加速性能，180公里／時的安全極速，小改款後每公升可跑23.3公里的能源局歐規平均油耗，要比原先的22.7公里／公升有所進步，能源效率當然還是該排氣量級距最佳的1級表現。

雖說CT 200h是輛標榜節能的油電掀背車，但若將中央鞍座上的智能多重駕馭模式旋鈕向右轉到SPORT模式，頓時儀表板光色就由EV／ECO／NORMAL模式的藍色變成熱血的紅色，同時原來左邊的Hybrid動力指示表瞬間由引擎轉速表所取代，油門踏板的反應也隨之提升，TRC循跡防滑控制系統的介入延後，讓駕駛人獲得更高的駕馭主導性。而F SPORT硬朗紮實的跑車化懸載設定，結合輔助得宜的EPS電子動力方向盤，具有左右死點2.7圈的俐落轉向反應，操控起來樂趣橫生。

第2度小改款的CT 200h儀表控台介面大抵維持原來的基調，這輛F SPORT版內裝採用黑色豪華皮格／織布混搭，結合黑色勁裝頂篷和暗色稜光鋁質飾板，並配有F SPORT專屬透氣真皮方向盤、排檔桿、鋁合金踏板組和鍍鉻門檻，營造出肅殺感十足的跑格座艙氛圍。

此外，小改款後全車系標配Lexus Safety System+主動安全防護系統，提供消費者全方位的行車安全保障。

本文試駕的CT 200h F SPORT此番將配備等級重新規劃調整，車型編成由原先3個等級精簡為單一等級，開出極具競爭力的139萬車價，可望在進口高級品牌掀背車市場帶來不小的波瀾。