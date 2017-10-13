《LOGO新浪潮－新經典Dior Oblique》

2017-10-13

記者王瀅娟／台北報導

Dior秋冬重用Dior Oblique帆布，製作多款具有70年代風格的配件。這個曾出現在品牌紅極一時的馬鞍包上的代表性材質，為曾任Dior設計舵手的Marc Bohan於1967年設計，創意總監Maria Grazia Chiuri特意選擇由當年織出此帆布的紡織工坊製作此系列所需帆布，用以表達70年來品牌對精湛工藝的熱情與堅持。

Oblique帆布的祕密

製作Dior Oblique帆布的紡織工坊位於比利時弗蘭德地區，創立於1912年，已經經歷5代傳承。工坊只使用業界公認品質最佳的埃及棉，Dior Oblique帆布是由5種顏色的棉線編織而成。

正面是Dior花紋、背面是人字斜紋的Oblique帆布，整理紗線的工序時間就需要一天，首先，一座絡筒機為製作帆布所需的所有管紗線圈進行絡紗，再將所有線圈重新捲繞成一個體積龐大的筒子，以便進行整經，接下來，織布師傅將每條紗線置於緹花織機的每一個鉤針上進行打結，緹花織機準備就緒後，即開始織布。這些經過複雜工序織就的布料，在經過縝密的檢查後，會寄到義大利佛羅倫斯的皮革工坊製作成手袋。工藝師先以定位樣板固定每個「Dior」字樣中「i」字母小點的位置，確保每只包款都可以擁有同樣的斜紋圖案，然後才開始裁剪手袋所需的帆布。

製作一只Dior Oblique提包，共需要71個皮革、帆布與金屬組件。工藝師將飾有CD復古字體的皮革掛鉤以手工縫在寬型外口袋上，再於提包上方安裝兩個具有彈性的提柄。接下來，工藝師在二個提柄間裝上側面和中央部件，手袋上的Marcapunto縫線源自製箱工藝所運用的縫裝工法。最後，工藝師將可調節式的寬揹帶嵌裝在提包上，完成。

圖片提供／Dior