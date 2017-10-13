《LOGO新浪潮－潮BB，Balenciaga》

2017-10-13

記者王瀅娟／台北報導

完全看不見品牌標誌的機車包標誌著Balenciaga低調的年代，然而在現任創意總監Demna Gvasalia的手中，Balenciaga不但重拾品牌標誌，而且將品牌標誌轉變成很潮的印記。

今年秋冬，環法自行車賽是Balenciaga服裝的靈感之一，因此在很像橡膠輪胎皮的鉛筆裙尾端印上「BALENCIAGA 」品牌標誌，宛如把賽車輪胎直接拿來圍裹在身上；高跟鞋上龍飛鳳舞的「Balenciaga」令人聯想到選手車服上的贊助廠商品牌。換上塗鴉新裝的機車包，也不免被畫上大大的「BALENCIAGA 」，洋溢街頭的新潮風味；而印上「BALENCIAGA 」的購物紙袋，本季直接被轉換成皮革材質，Demna的確將「靈感來自生活」發揮得淋漓盡致。

Balenciaga本季也首度將70年代鏡面視覺的BB品牌標誌重新導入，不論在向創始人Cristobal Balenciaga致敬的高級訂製服上，或是在耳環、戒指等時尚首飾中，都可見BB品牌標誌，也是出自Demna對於此品牌標誌之喜愛。

圖片提供／Balenciga