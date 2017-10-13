全台最大虛擬夾娃娃機 歌林送電視

2017-10-13

〔記者吳佩樺／台北報導〕家電品牌搞創意，歌林與鴻海旗下萬相雲合作，結合體感科技，聯手在台北車站大廳打造全台首座最大的虛擬夾娃娃機。

民眾於即日起至11月10日，來玩虛擬夾娃娃機，有機會獲得歌林65吋4K電視。民眾透過揮手感應就能進行夾取4K電視遊戲，成功者可參加歌林臉書粉絲團抽獎，大獎包括65吋4K電視、吸塵器、循環扇等。

憶聲電子總經理張鏡湖表示，歌林雖將滿55歲，但努力年輕化，之前嘗試過產品秀直播，此次更大手筆設置虛擬夾娃娃機，目標扭轉民眾對家電產業守舊的印象。

  • 歌林在台北車站大廳打造虛擬夾娃娃機，民眾玩遊戲可抽4K大電視。

    歌林在台北車站大廳打造虛擬夾娃娃機，民眾玩遊戲可抽4K大電視。

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