〈秋意漸濃〉寢具換季 週年慶搶便宜

2017-10-12

記者凃盈如／台北報導

近來終有入秋的涼意，此際正逢百貨公司週年慶開打，各大寢具品牌祭出優惠，無論是床組、毛毯、被胎或枕頭，都有可便宜入手的機會。

（必搶1）限量奢華寢具 把握難得折扣

義大利高級寢具FRETTE，近來推出秋冬新品上市，搭配品牌週年慶優惠，以及百貨週年慶和櫃上滿萬送千等活動，有機會用優惠的價格入手時尚新品。首度入手FRETTE的消費者，可優先考慮簡約的「DHS雙抽紗繡洞4件式床組」，其色調素雅、設計簡約，易於與當季寢飾混搭，創造出獨有風格。

時尚寢具領導品牌寬庭，則於週年慶期間推出「買一搭一加冬被」超值限量優惠，含「華爾天使紗秋冬印花新款」搭配「精梳棉刺繡款」2套，再加上日本進口羽絨冬被，可以36,800元購入雙人9件組，相當於原價之3折。若只購買單套床組加購冬被，如羊毛冬被搭配成套床組，亦萬元有找，更有針對小資族祭出的「法國羊毛冬被豪華套裝」，整組約原價3折。

（必搶2）暢銷款、機能款 送禮自用首選

代理TRUSSARDI、VALERON、WENTEX、Calvin Klein home等多個品牌，且能夠滿足各族群需求的日比寢具，週年慶期間針對旗下各品牌推出超值折扣，如針對超人氣的Calvin Klein home床組，日比特別推出「超值1+1 Basic系列雙人床包組」，任選印花系列加緹花系列，兩組特價15,800元，預計將是許多年輕人的必敗之選；至於質感極佳、以高檔蕾絲聞名，且深受許多女性青睞的義大利寢具Somma，亦於週年慶推出超值特價，是入手夢幻逸品的最佳時機，另外，日比也推出多款暢銷羽絨冬被、枕頭等特價，如EBC輕暖羽絨雙人冬被，原價9,960元，週年慶特價2,980元。

穩定代理法國品牌安妮莎琳、日系商品mayu+的寶麒寢具品牌總監黃莉婷則觀察到，近來許多消費者偏好手感佳、舒適輕薄的天絲材質，是純棉商品之外最為熱銷的材質。寶麒旗下品牌安妮莎琳，設計取向走浪漫、溫暖的自然風格，且不斷尋找更頂級的棉料，培養了一群對寢具質感與舒適感講究的客人；至於日系品牌mayu+，則走創意、自我表現的風格，近年來致力開發有機棉商品，設計元素常見大方格的無縫拼接，搭配泡泡紗的運用，讓寢具觸感更豐富。此外，因應多變的天氣，寶麒推出「雙溫感機能被」，上下層各使用熱傳導效率差異較大的兩種材料，當環境溫差10度C，只要翻轉使用，可達「一被翻轉、四季通用」的兩種溫感。

（必搶3）每日一物 瞄準最高折扣

擁有死忠粉絲的Wedgwood，今年推出經典的野草莓系列延伸版本「盛開野莓」，搭配雙溫感天蠶絲冬被的超低特價，是入手Wedgwood經典圖騰與被胎換季的時機。Wedgwood表示，百貨週年慶首4日，是最佳下手時機，不僅有加碼的優惠活動，品牌也順勢推出滿萬送千，可享最高折扣。

另外，「每日一物」也是不可錯過的單品，可以極優惠的價格購入指定商品，如Wedgwood每年必搶的印花毛毯，今年再推新紋樣，原價9,980元，每日一物價2,980 元。

（必搶4）買一送一 滿額現折最划算

遠東集團旗下的Tonia Nicole東妮寢飾、Charisma，百貨週年慶期間享滿萬抵千，單筆消費滿10,000元現抵1,000元、20,000元現抵2,000元、30,000元現抵3,000元（依此類推），東妮寢飾推出品牌最受歡迎的材質：100%萊賽爾（天絲）與高紗支長纖細棉，任選兩套約68折優惠，而Charisma亦推出明星商品100%特長絨PIMA棉經典款床組，2套合購價20,000元（原價27,000元～32,000元）。BBL Premium則推出天絲印花寢飾買一送一，或者天絲搭配長纖維細棉寢飾任選2套4折，以及純棉緹花系列搭配精選純棉兩用被，任選2套7,980元。

註：價格或有更動，以各百貨通路為準。

圖片提供／BBL Premium、Charisma、FRETTE、Wedgwood、日比、東妮寢飾、寬庭、寶麒