真無線耳機大廠續跟風 門檻降低(免2千)

2017-10-12

記者吳佩樺／台北報導

今年下半年真無線耳機新品呈現大爆炸的狀態，不只三星、Jabra、ERATO等再推出改款的新代產品，就連Sony、BOSE、Bang & Olufsen等也紛紛跟上熱潮，讓整體市場真的「火爆」極了。

蘋果去年的AirPods雖然不是真無線耳機的創始者，但的確是推波助瀾的最佳推手，加上今年的iPhone 8、iPhone X延續取消3.5mm耳機孔設計，勢必會讓真無線耳機更成趨勢。

今年下半年真無線耳機的焦點不只是Jabra、三星、ERATO等持續推陳出新，新代產品進化了音質、配戴更加舒適牢靠、電力延長以及體積愈加輕巧。最大的話題更是Sony、BOSE、Bang & Olufsen等也發表了旗下首款真無線耳機，包括Sony WF-1000X主打可降噪；BOSE SoundSport Free搭配充電盒，續航力高達15小時；Bang & Olufsen Beoplay E8則以高質感外型的「高顏值」為特色。

價格部分，因應市場競爭，產品多元，降低了門檻，像三星新Gear IconX功能升級，上市訂價卻比前代便宜了1千元；Purdio AIRON TX33甚至不用2千元就能入手，雖然功能不如其他中高價產品來得多元，但頗適合想試試真無線耳機，但又不想花大錢的民眾。

真無線耳機受歡迎的主要原因是，有別於傳統無線藍牙耳機，左右「真的」毫無線材連接，外觀看起來就像二個獨立的耳塞，加上多數可手勢操控，用手指點點耳機就能接聽電話或切換音樂，堪稱時尚又酷炫，成為時下潮人聽音樂的必敗單品，且有品牌為運動族群量身打造，例如Jabra升級版Elite Sport主打可監測心率。不過因為運動會流汗，避免損害耳機，若是運動使用建議選擇IPX4以上防水防汗功能。

值得注意的是，真無線耳機雖然夯，但畢竟是無線連結，偶而會發生斷訊是免不了的事，加上體積迷你，稍不注意可能就會遺失，算是真無線耳機的缺點。

【新品看這邊】

Purdio AIRON TX33 免2千

Purdio AIRON TX33堪稱市面上最便宜的真無線耳機，不用2千元就能入手。跟市面產品同樣具備左右邊耳機自動配對功能，另能單獨使用單邊或雙邊耳機來接聽電話。售價1,990元。

Sony WF-1000X 自動降噪

Sony WF-1000X最大特色是具備降噪功能，會自動偵測使用者所在的環境和移動狀態，例如走路，進而轉換合適的降噪與環境音效設定。內建6mm小型驅動單體呈現細緻音質。售價6,590元。

Bang & Olufsen Beoplay E8 高顏值

真無線市場火熱，就連音響大廠Bang & Olufsen也投入，外型講究質感，包括充電盒也用皮質打造，走得自然是高價位路線，售價299美元，約台幣9,000元。提供3段可調整背景噪音。台灣尚未上市。

三星新Gear IconX 快速充電

三星新Gear IconX配戴上更舒適牢靠，支援Bixby語音助理，內建語音跑步教練，具備運動加速、觸控感應。單邊耳機內建4GB容量，可儲存1千首歌。充電10分鐘就擁有1小時聆聽電力。售價5,990元。

BOSE SoundSport Free 高續航力

BOSE SoundSport Free外型走運動風，主打高續航力，耳機充飽電電力達5小時，搭配充電盒可至15小時。支援IPX4防水，運動配戴不怕流汗。不過並未導入BOSE著名的降噪技術。台灣尚未上市。

ERATO VERSE 體積輕巧

ERATO日前在台上市3款真無線耳機，近期又於國外發表體積更輕巧的VERSE，單邊耳機僅4.5公克，同時採用石墨烯作為喇叭振膜，讓音質在全音域的表現更加渾厚，內建5.8mm微型驅動單體。支援IPX5防水。台灣尚未上市。

MOTO VerveOnes+ME 音質躍進

MOTO VerveOnes+ME比起舊代，音質表現大躍進。另具備IP57防水。真無線耳機因為體積小，容易遺失，透過手機專用App，能在地圖上顯示上一次使用耳機的地點，方便尋找耳機。售價5,880元。

Jabra升級版Elite Sport 運動專用

Jabra升級版Elite Sport推薦運動族群，搭配專用充電盒，續航力提升至13.5小時；支援快速充電。內建入耳式監測心率和語音教練，支援IP67防水，另加入個性化音效。升級版推出灰綠新色。售價8,990元。

《同期加映》

Sony Store華山廳 耳機新品免費體驗

Sony在台北華山文創園區打造亞洲唯一的Sony Store華山廳，以音樂盒為設計概念，展示各式耳機新品讓民眾體驗，並特別打造多個主題情境專區，例如模擬機艙來展現降噪特色。開放日期於即日起至明年2月底。

註：價格或有更動，以各通路為準。

圖片提供／Sony、三星、思維寶藍、先創以及翻攝網路