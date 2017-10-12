乳油木護手霜 經典不敗

2017-10-12

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞1980年，歐舒丹L’OCCITANE創辦人Olivier Baussan造訪西非布吉納‧法索，發現被譽為「神奇之樹」的乳油木。在當地，乳油木果油被稱為「女性的黃金」，珍貴果油蘊含多種滋養成分，能深層滋潤柔嫩肌膚，從採收到萃取，整個過程都是在當地婦女代代傳承，以最傳統的方式進行。歐舒丹開始和當地婦女合作，向她們購買乳油木果油作為主成分加入皂中。

悠久歷史的乳油木，已是全球最暢銷系列之一，全球平均每3秒鐘賣出一條，乳油木護手霜也幾乎成為歐舒丹的品牌代名詞。其易吸收、不黏膩的質地，及淡雅的香氣，深深擄獲眾多使用者的心，讓許多人一用過就愛上，除了好萊塢明星荷莉貝瑞、凱特溫絲蕾、莎朗史東、蜜拉索維諾等女星都愛用乳油木護手霜外，日本知名女藝人星野亞紀更指定使用四個皇后玫瑰護手霜做為婚禮小物。

1989年第一個乳油木皂開啟了歐舒丹悠久暢銷的乳油木系列，之後陸續運用創作出富含乳油木果油的臉部、身體保養產品，包含：含有20%的乳油木護手霜、含有25%的乳油木保濕霜及乳油木保濕身體霜，同時也推出經EFT歐盟公平交易與有機認證的100%純乳油木果油等超人氣口碑的明星商品。

圖片提供：歐舒丹