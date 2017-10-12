帶骨澳洲9+和牛肋眼 牛排教父再出手

〔記者凃盈如／台北報導〕日本和牛解禁來台話題不斷，但「牛排教父」鄧有癸不落人後，最新推出「帶骨澳洲9+和牛肋眼」，經熟成、冰封、炙烤多道創新獨家工序，創造出在等級、口感、味道與香氣，可與日本和牛匹敵風味，再掀牛排界話題。
「牛排教父」鄧有癸以「老饕牛排」享有盛名，暌違多年再次推出嶄新作品「帶骨澳洲9+和牛肋眼」，他提到，因為著迷牛排的香氣，便重新思考烤牛排的方式，由於考慮到烤箱溫度高，若要烤得久，肉質本身的溫度得夠低，於是他顛覆傳統思維，將肉品先冷藏熟成21天後，再高溫炙烤12分鐘、靜置，讓餘熱散佈肉質，呈現外酥內嫩又多汁的口感，這麼一來，也誘發了肉質四溢的香氣。「帶骨澳洲9+和牛肋眼」重達1.2公斤（約42oz）、厚度4公分，推出3人份套餐，僅於教父牛排旗下Top Cap Steakhouse、Danny’s Steakhouse教父牛排提供，未來亦將在高雄CAPSTONE steakhouse供應。
此外，教父牛排餐廳旗下唯一一間鮮拌沙拉專門店Danny’s Whats Green於內湖科學園區商圈經營有成，近來亦進軍信義區新光三越A4館B2，隨著開幕推出全新菜單，共5大類別43種配料，可由主廚推薦，亦可自選配料與醬料，每款配料上都標示著卡路里，包含蔬菜、醃漬類、肉類、起司類等，就連風行全世界的超級食物「蔾麥」，也是其中一道，另提供蘑菇湯、南瓜湯等暖心湯品，還可任選3款配料，讓上班族更容易輕鬆打理一頓健康午餐。
圖片提供：教父牛排